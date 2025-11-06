中國男扛五星旗＋我國旗 闖金門縣府撒「統一傳單」！火速遭強制出境

中國籍盧姓男子在金門縣府撒兩岸統一文宣，火速遭強制驅逐出境。（移民署）

金門縣政府今（6日）上午驚傳有一名中國籍男子身上扛著一面自己製作的中共國旗和我國國籍，走進縣府大門沿路灑「兩岸統一」傳單。男子撒完傳單要離開被員工攔下、報警處理，移民署在將他調查完製作筆錄後，隨即於下午3點30分執行強制驅逐出境，並管制2年內不得入境。

闖金門縣府宣傳統一 被逮不在意：目的達成無所為

《聯合新聞網》報導，一名中國籍的盧姓男子上午9點50分左右，帶著自己製作、將中共五星旗與中華民國國旗合併的旗幟，從縣府大門大搖大擺進入後，開始沿路撒傳單，上頭寫著「統一臺灣」等字樣。他自稱準備了500張，要來傳達兩岸統一的理念。

廣告 廣告

男子撒完後要離去，被縣府員工攔下，男子還說可以叫警察來，他會配合做筆錄，還說最多就是被罰錢。他自稱來自湖北，今年50多歲，透過小三通來到金門，還說他已經廣州、上海做過類似的事情。警方告知他可能被遣返，他不以為然地說「目的達成，無所謂」。

盧男自製五星旗＋中華民國旗，闖金門縣府宣傳統一。（翻攝畫面）

與入境許可規定不符 立即遣返出境

據報，移民署南區事務大隊金門專勤隊長黨昱泰說明，該名盧姓男子經查為福建籍，昨以小三通旅遊名義入境金門，上午在金門縣府前舉五星旗、發放統一傳單，移民署接獲通報後，會同金門縣警察局金城分局將他帶回調查。

黨昱泰表示，盧男的從事與入境許可不符的活動，已違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第18條第1項第3款規定，移民署今下午3時30分已將他執行強制出境，並管制其2年內不得再入境。

金門縣副縣長李文良則強調，縣府為公共機關，嚴禁任何政治性宣傳行為，後續將按照法規與一般程序來處理。

更多鏡週刊報導

國民黨人事出奇招！找rapper掌管新媒體 過往作品曝光

開鍘了！非洲豬瘟究責 台中市府宣布3人即起免職

總統當街遭「襲胸強吻」！震驚畫面曝光 隨扈滑手機嚇到急忙推開