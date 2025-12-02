中國男持刀闖東京迪士尼飯店 逃了1天遭逮身分曝光

一名中國籍男子持刀闖入東京迪士尼海洋觀海景大飯店的宴會廳。（圖／翻攝自東京迪士尼官網）





東京迪士尼驚爆維安事件，昨（1）日晚間一名男子持刀闖入海洋觀海景大飯店的宴會廳，當時該處正舉行某企業的派對，男子默默地待了5分鐘後逃跑。警方在今（2）日逮到該名男子，經查其為住在奈良的30多歲中國籍男子，身分也隨之曝光。

綜合日媒報導，事發在昨晚8時過後，某企業於東京迪士尼海洋觀海景大飯店的宴會廳舉辦活動，突然有一名男子持刀闖進會場，驚動現場的人。目擊者指出，該名男子身前抱著背包、眼神環顧四周，從他面前跑過後拿出刀子，讓他嚇了一大跳。所幸該名男子並未做出攻擊行為，沒有造成人員傷亡，之後便逃跑了。

警方指出，該名男子年齡約30至40歲，身高175公分至180公分左右，身形瘦高、穿著黑色T恤及長褲，推測他很有可能從JR舞濱站搭乘電車逃走，循線追查後，今日於川崎市內找到該名男子，並以違反暴力行為等嫌疑逮捕他。

經查，該名男子為住在奈良的30多歲中國籍男子，據悉他是當時舉辦派對活動的公司的前員工，但究竟與前東家之間發生了什麼事，仍待警方進一步調查。

