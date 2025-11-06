中國男持「兩旗」闖金門縣府高喊「統一」 遭移民署驅逐出境

即時中心／温芸萱報導

今（6）日上午，一名中國籍盧姓男子闖入金門縣政府，手持自縫台灣與中國五星旗，高喊「兩岸統一」並發放傳單。縣府人員立即制止並報警，警方會同移民署專勤隊將盧男帶回，經調查發現，他昨（5）日以「小三通個人旅遊」名義入境，行為已違反《兩岸條例》，從事與入境目的不符之活動。移民署下午已強制驅逐出境，並管制其一段期間不得再入台。

今日上午，金門縣政府驚傳一名來自中國的盧姓男子闖入縣府大樓，手持自行縫製的台灣與中國五星旗，並高喊「兩岸統一」，同時發放相關宣傳單張。現場工作人員立即上前阻止，並通知警方到場將該名男子帶離現場處理。

快新聞／陸籍男子持「兩旗」闖金門縣府！高喊「統一」 移民署已強制驅逐出境

陸籍盧姓男子闖入金門縣府大樓，手持自行縫製的台灣與中國五星旗，並高喊「兩岸統一」。（圖／民眾提供）

移民署表示，接獲警方通報後，已派員前往金城分局將盧男帶回調查，製作筆錄，釐清其行為動機與來台意圖。後續將依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》規定，針對「從事與入境目的不符之行為」進行後續處置。

移民署強調，已於今日下午對盧男執行強制出境，並依法管制其在一定期間內不得再入境。

