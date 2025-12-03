中國男持20公分菜刀闖「東京迪士尼飯店」宴會廳揚言殺人！ 逃亡1天遭逮落網

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

日本東京迪士尼海洋園區內的觀海景大飯店1日晚間驚傳持刀闖入事件，一名34歲中國籍姜姓男子在宴會廳舉辦企業尾牙時突然闖入，從背包取出約20公分的中華菜刀，對前同事大吼威脅，現場一度混亂。警方獲報後全面追緝，隔日便在神奈川縣川崎市將嫌犯逮捕到案，所幸事件中無人受傷。

東京迪士尼海洋園區內的觀海景大飯店1日晚間驚傳持刀闖入事件。（示意圖／pexels）

根據集英社報導，警方調查指出，事發當晚約8時，宴會廳內正在進行抽獎活動，中國籍嫌犯姜春雨突然推門而入，並以中文大聲咆哮，同時亮出刀械，甚至向前同事嗆聲「再靠近就殺了你」。

目擊者表示，男子身高約175至180公分、體型偏瘦，揮舞菜刀約5分鐘後往飯店大廳方向奔跑，最後朝JR舞濱站搭車逃逸。當時同樓層的客人看到警察抵達，才驚覺發生異常事件，直言「沒想到在這種高級飯店也會遇到這種事」。

嫌犯落網後否認部分犯行，聲稱自己只是想進入宴會廳「發送抗議文件」，是因遭人阻止才從包包拿出菜刀自衛，並否認曾把刀指向任何人或恐嚇。但警方確認他是該公司前員工，事件疑與前同事間的糾紛有關，目前已依違反《暴力行為等處罰法》移送偵辦，警方也將持續調查嫌犯闖入動機及完整經過，以釐清此起案件的全貌。

