中國男摔倒右腦出血！醫師「開刀開錯邊」害癱瘓 家屬求償遭拒

男子右腦出血「開刀開錯邊」頭頂留下大大疤痕還半身癱瘓。圖／翻攝自微博

中國傳出一起荒謬的醫療疏失，一名王姓男子在家中不慎摔倒，右腦出血送醫救治，未料院方竟誤將手術位置開在左腦，事後縫合傷口後，才又進行右側開顱手術，頭頂因此留下巨大「V」字形疤痕。更嚴重的是，男子術後出現左側身體癱瘓，左耳聽力也明顯受損，目前仍在住院治療中，家屬對醫院提告求償300萬人民幣（約新台幣1363萬元），不過均被拒絕。

綜合中國媒體報導，一名住在內蒙古自治區包頭市、從事運輸業的王姓男子，於2023年1月31日上午8時許，在家中廁所不慎摔倒，事發當下家人立即上前攙扶，王男雖意識清楚，卻無法自行起身，甚至連喝水都會被嗆到，家屬察覺異狀後緊急通報救護車，將他送往醫院檢查。

摔倒腦出血！醫師驚呼「開錯邊了」家屬嚇壞

王男妻子潘女士指出，醫院經電腦斷層掃描後，發現先生頭部右側腦出血，於當天早上11點進行手術，當時手術診斷書上明確寫道「右側開顱血腫清除術、去骨瓣減壓術，左側硬腦膜下血腫清除術。」

廣告 廣告

潘女說，下午5時許，醫師稱先生進行右側開顱手術後，血腫被清理得很乾淨，「關顱時左側鼓包，需要探測，我又簽字了，晚上10點多才從手術室推到ICU。」不過7天後先生再次進行電腦斷層檢查，又被發現左腦有腦出血狀況。

然而，雖然醫院向潘女解釋先生左腦出血原因，但她仍心存質疑，於是拿著報告到其他間醫院諮詢，豈料竟被醫師告知「左右腦開顱開錯了」，讓潘女一家人相當震驚。事後潘女再次詢問原醫院，該醫師才坦承疏失，表示「手術時先開了左腦」。

手術過程文件「坦承疏失」！院方曝「醫師去向」成謎

根據《紅星新聞》報導，家屬提供包頭市中心醫院「陳述答辯書」，內容明確指出，「手術存在失誤，先開左側後再進行右側開顱血腫清除術」、「失誤將患者左側開顱，術後出現左側硬膜外血腫，曾建議家屬再次行手術清除，後家屬不同意手術，一直保守治療」等字句。

醫院文件坦承開刀發生失誤。圖／翻攝自微博

另一份關於「手術過程」的文件也清楚描述，王男在麻醉後，「取左側額顳頂部開顱，切開頭皮，去除骨瓣，剪開硬腦膜，清除少量硬膜下血腫，術區止血，這時發現失誤，誤將左側當成右側開顱，於是給予骨瓣復位，三枚連接片固定顱骨，皮瓣下放置引流管，逐漸縫合頭皮。」

醫院文件坦承開刀發生失誤。圖／翻攝自微博

內容也提及，「再行右側額顳頂部開顱，切開頭皮，去除骨瓣，剪開腦硬膜，清除腦內血腫，術區止血，皮瓣下及血腫殘腔內分別放置引流管，逐層縫合頭皮。」並在文末附上主治醫師簽名，不過醫院澄清，該名醫師早已不在該科室，對於對方的去向「並不清楚」。

術後慘癱瘓！家屬求償300萬人民幣遭拒

報導指出，王男術後「身體左側幾乎癱瘓」，左手失去知覺，連右腿也沒力氣無法行走，需靠著家人攙扶才能走10多公尺。此外，左耳更嚴重化膿，導致聽力嚴重受損，與家人溝通發生嚴重障礙。

潘女痛批，先生被開錯刀後，醫院曾承諾將全力治療，且「不用家屬墊付費用」，不過先生復健需要看護，醫院卻不認帳，必須自掏腰包支付費用，後續依照律師建議，向醫院求償300萬元賠償金，不過也被一一拒絕。

近日潘女向包頭市衛生健康委員會投訴，稱包頭市中心醫院在對先生的診療過程中，發生嚴重錯誤、消極治療等嚴重醫療違規違法行為，要求相關部門進行全面調查，並認定事故責任、賠償金額，督促醫院支付全部相關損失。

對此，包頭市衛生健康委員會回應指出，目前正在處理調查當中。



回到原文

更多鏡報報導

我有兩個老公！24歲正妹「交往雙胞胎」爆紅 3人行甜蜜日常全公開

拍照拍到翻臉！網紅餐廳服務生PO無碼照公審「長這樣我可憐你」 老闆氣炸開除

感動奇蹟！8歲男童車禍昏迷55天 同學齊拍影片呼喚「真的醒了」

發票爽中200萬！她「少1設定」獎金全飛了 財政部曝關鍵