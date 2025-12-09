中國男攀岩顧玩手機自拍，瞬間墜崖！驚悚影片曝光。圖／翻自《香港01》

中國一名男子日前到四川廣安華鎣山攀登，不過在一段較為陡峭的攀岩路段中，這名男子顧玩手機跟自拍，結果一失足，瞬間墜崖。

從其他山友的影片可見，這名男子攀登一段較為陡峭與崎嶇的路段時，男子卻只顧專心玩手機跟自拍，結果一個失足，直接墜崖，讓其他山友都嚇出一身冷汗。據《香港01》報導，傳出這名男子事後在網上報平安，稱自己：「山神眷顧！福大命大！從40公尺高懸崖摔下去，又沿著坡坡坎坎滾落近15公尺遠！石頭垮塌那一下，我以為自己死定了！活著真好！那就好好活著吧！」

廣告 廣告

另有山友指出，男子墜崖的地點，應是被稱為「刀片岩」的地方，其山形與植被具有較高辨識度。

華鎣山旅遊景區工作人員在本月8日回應此事，表示暫未接到景區內發生墜崖事件的報告，且「刀片岩」不屬於景區管理範圍，強調該區域「只允許遠處看，不允許攀登」。華鎣市公安局及轄區派出所表示，暫未接到相關報警，需進一步調查後才能確認，同時提醒登山時應嚴格遵守景區規定，勿進入未開放或危險區域，注意自身安全。



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／死亡健身！「大叔館長」只是被槓鈴壓胸一下 幾秒後倒地身亡

近期遊日注意！北海道、三陸沖恐有更多大地震發生 日發布警報

41J肉聲／法總統訪中「偷跑」引爆中法保鑣大戰 習近平「摸背奴才」引熱議