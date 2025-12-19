中國男星三度索吻遭拒畫面流出！新片48小時狂捲8.42億穩居頂流

\肖戰嘟嘴向小童星索吻。翻攝肖戰工作室、沫夕晴微博

中國頂流男星肖戰主演的抗日題材電影《得閒謹制》日前上映，不僅票房表現亮眼，短短48小時內狂收人民幣1.88億元（約新台幣8.42億元），戲外的一段幕後畫面也意外掀起熱議。近日網路流出一段肖戰在片場與小演員嚴知度的可愛互動，只見向來被封為「萬人迷」的肖戰，竟在短時間內三度遭到對方拒絕親吻，逗趣畫面讓不少網友笑翻。

《得閒謹制》中，肖戰飾演父親「莫得閒」，與飾演其兒子的嚴知度（飾「莫等閒」）有不少對手戲。拍攝期間，肖戰因尚未卸下特效妝，臉上佈滿血污與塵土，他在片場一時興起嘟嘴想親吻小演員，卻被嚴知度整個身體向後仰閃避；第二次靠近時，又被對方伸手推開，讓肖戰當場露出哭笑不得的表情。沒想到他接著三度嘗試，嚴知度立刻使出全身力氣拒絕，雙方互動成為難得畫面。

肖戰在戲外向嚴知度索吻遭拒，畫面逗趣。翻攝沫夕晴微博

事實上，《得閒謹制》自上映以來氣勢驚人。該片採罕見的「零預熱」空降上映模式，仍在短短48小時內狂收人民幣1.88億元（約新台幣8.42億元），一舉刷新賀歲檔戰爭片首映日票房、近五年賀歲檔戰爭片單日票房，以及國產戰爭片預售最快破億等多項中國影史紀錄。

根據《燈塔專業版》數據顯示，《得閒謹制》上映首日票房即突破人民幣1億元（約新台幣4.48億元），成為9月下旬以來中國國產電影的最佳首日成績，也是近兩個多月唯一單日破億的國產片。此外，據《揚子晚報》報導，肖戰事前為角色投入大量準備，不僅苦練鉗工技藝、研讀抗戰史料，也在造型上徹底褪去明星光環，以滿身泥屑、粗布短衫的工匠形象示人。電影上映後，觀眾普遍肯定其演技突破，認為這個角色「相當適合肖戰」。

肖戰在片中與嚴知度有大量對手戲。翻攝肖戰工作室微博

肖戰在片中演技爆發大受好評。翻攝肖戰工作室微博



