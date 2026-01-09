中國男星傳失蹤10年身亡！遺體爆製成「人體標本」展出

娛樂中心／楊佩怡報導

47歲中國男星趙鴻飛，因在《皇太子秘史》飾演年輕版的「四爺」胤禛，而備受粉絲關注，不過他在2010年就漸漸淡出演藝圈，微博更是在2017年後就未再更新過。不料，近日卻有網友爆料指出，趙鴻飛疑似過世的消息，他的遺體甚至傳出被製成標本，在798藝術館展出。不過關於趙鴻飛恐已離世的消息，僅是網友揣測，官方並未證實。





趙鴻飛過去曾出演多部古裝電視劇，因在《皇太子秘史》年輕版的四爺，而廣受觀眾喜愛。

趙鴻飛過去曾出演多部古裝電視劇，因在《皇太子秘史》年輕版的四爺，而廣受觀眾喜愛。

中國男演員趙鴻飛，畢業於北京電影學院表演系，曾出演過多部影視劇，包括《滄桑梨園情》、《皇太子秘史》、《太祖秘史》、《神鵰俠侶》、《十面埋伏》等，更因在《皇太子秘史》飾演年輕版的「四爺」胤禛，其俊俏的臉龐廣受觀眾喜愛，人氣也因此暴紅。

趙鴻飛曾與中國雜誌《知音》有過糾紛，也因此人氣大跌。

趙鴻飛曾與中國雜誌《知音》有過糾紛，也因此人氣大跌。

不過，2007 年《知音》雜誌刊登了一篇涉及化名的長文，內容指控某男星因遺棄女友導致其慘遭姦殺，字裡行間被外界解讀為映射趙鴻飛。趙鴻飛為此提起名譽侵權訴訟，最終法院裁定趙鴻飛勝訴，《知音》須賠償其新台幣10萬元的精神撫慰金。

趙鴻飛的好友陳紫函曾在網上發文表示聯繫不上趙鴻飛。

趙鴻飛的好友陳紫函曾在網上發文表示聯繫不上趙鴻飛。

近年來趙鴻飛漸漸淡出演藝圈，他的微博在2012年後時隔兩年（2014年）才再度發文，內容也只是簡單的一句「嗯…是我」，以及「假期快樂！更博了。天熱了，大家注意避暑」，之後就沒有再發出任何消息。好友、女星陳紫函曾在2016年時發微博透露聯絡不上趙鴻飛，陳紫函在文中表示，「趙鴻飛同學，你完全失聯了，希望有一天能聯絡你，問候你一聲：『你還好嗎？』」。

有網友爆料指出趙鴻飛已過世，而他的遺體竟被製成標本。

有網友爆料指出趙鴻飛已過世，而他的遺體竟被製成標本。

沒想到近日就有網友在社群平台上稱，指稱《生命奧秘博物館》內的某具人體標本即為失蹤多年的趙鴻飛。此說法引發網民高度關注，粉絲在感到震驚與不捨之餘，也紛紛要求相關單位出面闢謠。儘管網友議論紛紛，趙鴻飛目前的真實動向依然成謎。

