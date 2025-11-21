中國男星傳遭滅口！現身機場影片遭疑：替身是范世錡

娛樂中心／楊佩怡報導

中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，震驚兩岸娛樂圈。由於案情疑點重重，引發各種揣測、陰謀論，網路上更流傳他並非單純墜樓，而是疑似遭受虐待與凌辱後被拋下樓，甚至傳出他肛門殘留多人體液。如今另一名男星郭俊辰則被傳出是「下一個于朦朧」，先前曾疑似在直播時比出「540求救手勢」，雖然被工作室否認，不過又有網友挖出他現身機場的影片發現，其中2部位變了，質疑出現在機場的人不是本人，而是替身。

廣告 廣告





「下一個于朦朧」郭俊辰傳遭滅口！機場影片「2部位變了」網疑：替身是范世錡？

郭俊辰先前在生日直播時，工作人員竟為他準備血紅色壽桃蛋糕。（圖／翻攝自微博）

中國男星郭俊辰由於和于朦朧同一個經紀公司，且身型、外型也激似于朦朧，因此被粉絲擔心他可能會成為那些惡人的下一個目標。先前郭俊辰在10月11日舉辦生日直播時，經紀公司還特別幫他準備生日蛋糕，一端上來竟是擺有5顆壽桃的血紅色蛋糕。甚至有網友以諧音猜測，認為這個蛋糕是在暗指他「五（無）路可桃（逃）」。不過郭俊辰工作室則發聲明闢謠此事，更強調「本工作室針對各類侵權內容，已進行留訪問證，請各侵權主體停止造謠、搖，停止惡意揣測，即刻刪除，撤銷涉嫌侵權內容(包括但不限於各影片、評論等)，避免損害後果進一步擴大，否則我方將追究其法律責任」。

「下一個于朦朧」郭俊辰傳遭滅口！機場影片「2部位變了」網疑：替身是范世錡？

在郭俊辰月初現身機場的畫面中，網友發現他右手背上的黑痣不見了。（圖／翻攝自X平台）





「下一個于朦朧」郭俊辰傳遭滅口！機場影片「2部位變了」網疑：替身是范世錡？

還有網友發現郭俊辰（右）在機場的耳朵和過去直播的耳朵（左）長不一樣。（圖／翻攝自X平台）

沒想到近日郭俊辰又傳出有替身一事。外網瘋傳一段郭俊辰現身機場的畫面，從影片中可見，郭俊辰戴上黑色口罩，並穿著超長咖色大衣，相當低調。他也向粉絲揮手致意，並收下粉絲送的禮物。不過就有眼尖的網友發現，郭俊辰原先在右手背上有一顆黑痣，但在影片中黑痣卻消失了；且看向粉絲的眼神也沒有以往的溫柔、親切感，僅充斥著一股狠勁。此外，還有人做出對比圖，發現影片中的郭俊辰耳朵輪廓，也和過去的照片不大相同，因此更讓網友質疑機場的人是郭俊辰的替身。如今更是有傳聞指出，機場的替身其實是范世錡化妝頂替的，不過此說法無從查證。

「下一個于朦朧」郭俊辰傳遭滅口！機場影片「2部位變了」網疑：替身是范世錡？

郭俊辰的右手背上，食指和中指之間有一顆明顯黑痣。（圖／翻攝自X平台）

「下一個于朦朧」郭俊辰傳遭滅口！機場影片「2部位變了」網疑：替身是范世錡？

還有網友認為機場替身是范世錡（右）化妝假扮的。（圖／翻攝自X平台、微博）













原文出處：「下一個于朦朧」郭俊辰傳遭滅口！機場影片「2部位變了」網疑：替身是范世錡？

更多民視新聞報導

吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」

「成龍插管照」全網瘋傳！150萬粉專淚喊：他離開了

范瑋琪3天奪中國2獎！直喊「善良的力量」心聲曝光

