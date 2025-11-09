中國男星吳亦凡驚傳「絕食身亡」死於獄中 北京官方尚無回應

近日有中國網友爆料吳亦凡已死於獄中，目前官方仍未有進一步消息。翻攝自百度



中國男星吳亦凡因性侵、聚眾淫亂等罪，被判處13年徒刑，至今已入獄服刑逾4年。不過中國社群平台近日卻瘋傳吳亦凡疑似因長期拒絕進食，導致身體衰弱，已經死於獄中，消息立刻登上微博熱搜，引發網友熱議。目前北京朝陽區公安局尚未對此回應，不少網友也表示這是假新聞。

吳亦凡2021年入獄後，至今已逾4年，不過近期卻有娛樂博主爆料，吳亦凡因「長期拒絕進食」導致身體衰弱，不治身亡。相關發言立刻登上微博熱搜，不過北京朝陽區公安局對此尚未回應，目前也尚無更進一步消息。

事實上吳亦凡目前仍在北京的指定監獄服刑，並無可信消息證實他已死亡，不少網友表示這是假消息，中國官方與主流媒體亦提醒網友「切勿散播未經證實的消息」，並強調散布謠言恐觸法。

吳亦凡2021年7月被網紅都美竹爆料涉嫌以「選女主角」為名誘騙女性、灌酒並性侵，甚至涉及未成年少女，引爆輿論撻伐後被逮捕羈押。全案經北京市朝陽區人民法院審理，判決確任吳亦凡在家中性侵3名酒醉女子，並舉辦多人性派對，2022年11月以強姦罪、聚眾淫亂罪合併判處13年徒刑，期滿後將驅逐出境。

