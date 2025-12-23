中國男星恐出大事！命理師示警「劫數難逃」 談劉宇寧：遭資方過度消耗

記者王培驊／綜合報導

劉宇寧因主演古裝劇《折腰》人氣正旺。（圖／翻攝自微博）

2026年將迎來丙午馬年，適逢60年一遇、被民間稱為「赤馬紅羊劫」的年份，不少命理師紛紛提出示警，提醒民眾需多加留意運勢與健康。近日，命理師高輔進更點名中國知名影歌星劉宇寧，直言他在2026年前後恐面臨不小考驗。

高輔進發文指出，劉宇寧近年發展可說是演藝圈「逆襲代表」，從短影音平台發跡，逐步回到主流市場，不僅演唱多部戲劇主題曲，也接連擔綱男主角，自帶流量、點閱與收視表現亮眼。相較許多星二代或科班出身的藝人，劉宇寧並無強大資源背景，是在長時間磨練中累積實力與抗壓性，才走到如今的位置。

劉宇寧近年人氣高漲。（圖／翻攝自微博）

不過，高輔進從易經、生肖與姓名學角度分析認為，劉宇寧接下來的運勢雖仍仰賴自身努力，但「火」元素過旺，恐成為隱憂。他指出，劉宇寧1990年出生，2025年虛歲37歲，運勢屬於必須持續拚搏、才能換取成果的型態，一旦停下腳步，容易出現卡關或停滯。

高輔進進一步提醒，隨著劉宇寧即將在2026年邁入38歲，姓名結構與八字中的火性疊加，可能帶來壓力累積的情況，包含被出資方、片商過度消耗，或因求好心切、難以拒絕他人，特別是對粉絲過度投入，反而讓身心負擔加重。

在健康層面上，高輔進示警，需留意身體亮起警訊，表面可能是疲勞或小病，深層則要注意情緒低落、焦躁、憂鬱等狀態。他也提到，胸腔以下、骨盆以上的身體區域，未來幾年需多加留心，若已有相關狀況反而有助於提前化解，若未發生，則建議及早檢查、避免累積成更大問題。

至於人生選擇方面，高輔進認為，若能在42歲前結婚，或45歲前迎接家庭新成員，生活重心可能出現轉換，從全力衝刺事業，轉為更重視家庭與健康，曝光度或許下降，但對長遠身心狀態反而是另一種平衡。高輔進也強調，以上分析僅為古智慧角度的觀察，並非定論，仍提醒當事人與粉絲理性看待、僅供參考。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

