中國男星王一博驚傳失事！無護具「攀岩墜海」真相曝光 粉絲鬆口氣

娛樂中心／綜合報導

中國28歲男星王一博擁有帥氣的外型，最初以男團「UNIQ」身分出道，近年演出多項戲劇後人氣逐日攀升。近日，王一博參加外景節目時，在「登頂或落海」挑戰中，徒手攀岩卻手滑墜落，讓大批粉絲嚇壞。據了解，該峭壁高度僅3.8公尺，且拍攝前曾多次實測，確認無安全疑慮。

王一博攀岩失手墜海。（圖／翻攝微博）

透過王一博墜海畫面可見，當時他未配戴任何護具，僅以徒手方式在峭壁中攀岩挑戰「登頂或落海」，過程中疑似體力透支或峭壁濕滑，王一博突然手滑墜入海中，驚人畫面嚇壞大批粉絲。

事後大批粉絲湧入節目組留言砲轟，節目組也緊急發聲明還原真相，強調現場高度實際只有3.8公尺，強調在開拍前團隊有派員經過約莫20次實測，確認無安全疑慮才進行拍攝。

