中國男星被吐槽「你好好笑喔」怒問：我是笑話嗎 幕後真相曝

〔記者蕭方綺／台北報導〕宋祖兒在古裝劇《折腰》中展現過人機智，屢次化危機為轉機，更用真誠融化與她有家族恩怨的劉宇寧，兩人在戲裡甜蜜虐戀，戲外劉宇寧爆料宋祖兒的笑點非常低，劉宇寧透露：「她有的時候看到我，就說『你好好笑喔』，我說難道我是個笑話？我在妳眼裡就是個笑話？」宋祖兒自招：「如果看戲播出發現我眼底卡紋，就是因為每天太快樂，天天都在笑！」

劉宇寧和宋祖兒在拍《折腰》前就認識，知道對方要一起合作時，覺得很開心，「我覺得她非常適合『小喬』這個角色，而且我也相信她能夠詮釋得非常好！」由於兩人曾一起參加過綜藝節目錄影，所以雙方對彼此都有一些了解，劉宇寧說：「比如說在演一些感情戲，我倆就不會有那種陌生感和隔閡感。就是你從旁人的角度來看，現實當中兩個人很熟，真的會把這種氛圍，帶到劇情當中。」

《折腰》劇情豐富，有權謀鬥智、浪漫灑糖、也有輕鬆詼諧的橋段，其中感情戲是宋祖兒和劉宇寧研究最多的，劉宇寧分享：「因為你得讓觀眾相信這兩個人在這個劇當中，是一個情侶關係，而且相信彼此是相愛的一個狀態。」他透露感情戲的演出，是需要契合度的配合，才能完美到位。《折腰》19日晚間八點在八大戲劇台全台首播。

