中國男東京淺草寺「冥紙求籤」網轟缺德犯法

▲中國一名男網紅在東京淺草寺「投冥紙求籤」，引發許多網友批評。（圖／翻攝自Ｘ）

[NOWnews今日新聞] 中日關係近來持續緊張，中國呼籲公民避免到日本觀光，引發正反混戰。而近期有一段一名中國男子到東京淺草寺竟然「投冥紙求籤」，離譜行徑引發大批網友痛批不敬，甚至可能觸法。

淺草寺是日本知名觀光勝地，也是重要的宗教地點，社群平台X上近日傳出一段影片，一名中國網紅到淺草寺觀光時，對鏡頭稱「日本的籤求不了中國人的幸福，中國人的幸福是靠自己」，隨後就掏出一疊冥紙，同行友人看到也笑說「你騙鬼子呢？」而這名網紅隨後真的把冥紙投入集金箱，搖動籤桶抽籤。

這名男網紅抽到「68號」籤後，還興奮展示「我抽到吉籤」，念出內容「異夢生英傑，前來事可疑，芳菲春日暖，依舊發殘枝。」

這段離譜影片在社群上引發熱議，不少網友痛批：「死人才會用冥紙，這白癡是詛咒自己⋯⋯」、「用冥幣求自己的運？」「缺不缺德先擺在一旁，我記得淺草寺的求籤旁邊是有標明要日幣100吧，拿假幣的話已經犯刑法了，可以報警」「連神明也敢唬弄，報應不遠了！」、「這不是求籤，是侮辱」、「出國到底是在比缺德嗎？」

