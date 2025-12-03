中國男機上大鬧因沒和女友坐！全乘客被他害慘 飛機折返東京還要睡機場
中國春秋航空在本月1日，一架從日本東京飛往中國上海的班機，在飛機飛行途中，有一名男乘客不斷大鬧，要求和女友坐一起。最後飛機飛了1個多小時，機長決定，原機折返東京，所有乘客還要被迫過夜睡機場，等待隔天的補班飛機。
據中國《極目新聞》報導，這架春秋航空IJ005次航班，原定於當地時間1日晚上7時43分，從東京成田機場飛往上海。但飛機起飛一個多小時後，突然緊急折返，並於晚上10時40分左右降落成田機場。
機長決定緊急折返的原因是，機上有一名男乘客，堅持和女友坐一起，起先男乘客要求另外一名乘客交換位置，好讓他可以和女友坐一起，不過遭到乘客拒絕。之後男乘客持續大鬧，空服員前來處理，但男子還是無法達到目的，於是鬧事行為更加升級。於是機長決定，原機折返東京，但這時飛機已在天空飛了1個多小時，待飛機返回成田機場後，已經耗費總共2小時的時間。
不僅如此，這群無辜乘客除了白白坐了2小時飛機又回到原點，還被迫在機場過夜，等待隔天早上10時的補班飛機，而春秋航空僅給予每位乘客約新台幣2000元的補償金。多名乘客表示，航空公司並未為滯留旅客安排住宿，導致眾人只能在機場長椅上過夜。至於鬧事的男子，則是在飛機落地成田機場後，日本航警隨即上飛機逮人、進行調查。
