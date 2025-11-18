中國男無下限！淺草寺大喊「鬼子」...下秒投冥紙求籤 網友怒了

中國男淺草寺投冥紙求籤，遭網友砲轟。圖／翻攝自Ｘ

東京淺草寺是日本最具代表性的旅遊景點之一，每年參訪人數超過3000萬人，近日一段「中國男子丟冥紙求籤」的影片在網路迅速發酵，引起大批網友怒批「超缺德」，更有人直呼男子行為已經觸法，呼籲淺草寺方報警處理。

網友「のらいぬ」昨（17）日在X上發布一段影片，畫面可見一名戴著墨鏡、黑帽的中國男子，介紹起東京淺草寺，聲稱「日本的籤是求不了中國人的幸福，中國人幸福靠自己的」，下秒竟拿起一張冥紙，直接投入集金桶，還不停碎念著「你騙鬼子呢」。

中國男子一陣暴力式搖籤筒後，最終抽到了第68籤，見該籤為吉籤後，開心面對鏡頭朗誦出籤文，上頭寫道「異夢生英傑，前來事可疑，芳菲春日暖，依舊發殘枝」。

影片曝光後迅速引起網友撻伐，紛紛怒批「中國人出國是有參加什麼比賽嗎？比賽誰比較缺德嗎」、「蠢蛋中國人，活人用冥幣⋯⋯這是在給自己折壽啊」、「這白癡是詛咒自己」、「中國人真傻X」、「沒有過的品德，也不算缺了」、「完全把自己使用偽幣的證據保存了下來」、「文革果然把文化的根清得很乾淨」。

有網友看到籤文瞬間笑了，表示該籤文直說「如果不自愛自重，現在的好事也只是如夢可疑」，對照男子的荒謬行為，顯得格外諷刺。

另一名網友也貼出日本相關法規，表示淺草寺明文規定求籤要投入100日圓，中國男卻投入冥紙，「拿假幣投入」已經觸犯《刑法》，呼籲寺方應該要報警處理。

事實上，部分中國遊客在日本「惹事」已並非新聞，除了四處便溺之外，近日「東京澀谷十字路口」更成為激進份子的外宣大平台，如站路口拍跳「籃球舞」影片、奔跑揮舞中國國旗，遭到日本網友撻伐，如今連在神聖的寺廟也能做出不文明行為，恐怕只會讓日本的「反中」情緒持續升溫。



