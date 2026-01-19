中國男無視封山期！偷闖富士山跌倒「走不了」 出動救難隊夜間救援

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

日本富士山在冬季封山期間再度發生違法攀登事故。一名中國籍男子獨自闖入封閉登山道，途中跌倒受傷無法行走而報案求助，警方與消防隊出動救援。事件引發日本社會不滿，要求「閉山期間救援應收費」的聲音再度高漲。

​​​​​目前富士山所有登山道均處於冬季封閉狀態。（示意圖／Unsplash）

根據日媒報導，事故發生於1月18日下午1時許，警方接獲通報，一名20歲中國籍男子早晨獨自進入富士山，於下山途中在富士宮口八合目附近跌倒，導致右腳踝受傷無法行走。

消防山岳救助隊隨即展開行動，並於晚間8時30分與傷者會合。由於男子無法自行下山，救援人員必須等待後續支援，再將他移運至五合目，所幸傷勢並不危及生命。

目前富士山所有登山道均處於冬季封閉狀態，靜岡側自去年9月11日至今年7月9日封閉，山梨側則至今年6月30日。官方仍在確認該男子是否有提交登山計畫書。

這起事件發生在去年12月29日死亡山難後僅數週。當時一名44歲日本男子違法攀登富士山滑落身亡，遺體經過兩天後才被尋獲。接連的違規登山事故讓「救援收費」的議題再度浮上檯面。富士宮市市長須藤秀忠也認為，對於閉山期間的救援行動，有必要實施收費制度。

