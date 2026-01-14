中國男男戀疑曝光！27歲男星突曬「肉體交疊照」網嚇喊：這是在幹嘛？

娛樂中心／綜合報導

王廣跟呂嚴曖昧照曝光。（圖／翻攝自微博）

27歲大陸男星王廣2024年出道參加綜藝節目《喜人奇妙夜》，曾接演許多網路劇， 13日深夜他被網友發現上傳了一張打撞球照片，圖中男星呂嚴趴在他後面，動作曖昧，雖然事後就秒刪，但仍被許多網友截圖，疑似男男戀曝光。

王廣昨突然上傳一張和呂嚴打撞球照片，只見王廣穿了黃色帽T趴在桌球台上，後面的呂嚴戴著黑框眼鏡，露齒燦笑趴在王廣後頭，王廣接著寫下：「我打台球打不過呂嚴，哇哦根本不是他的對手」，兩人交疊動作曖昧引來討論，但不久他就刪照重發文。

王廣發文完急刪照。（圖／翻攝自微博）

而照片中另一位男星呂嚴今年36歲，畢業於四川傳媒學院，2021年曾參加《一年一度喜劇大賽》第一、二季，和王廣都因為參加《喜人奇妙夜》走紅。如今兩人曖昧照流出， 掀起不少網友熱烈討論說：「傑哥不要啊」、「工作要努力啊，廣子不要走捷徑」、「小夫我要進來了」、「這張太嚇人了」、「這是在幹嘛」、「好糟糕的」。

