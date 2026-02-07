中國男神似習近平被封殺！新頭貼嚇壞網：更像了

國際中心／周孟漢報導



長得太像領導人竟然也算「違規」？中國著名旅歐男中音歌唱家劉克清，因天生長相神似中共總書記習近平，導致其社群帳號在過去5年間頻頻被警告、封鎖，官方理由竟是荒謬的「長相違規」，不僅令他困擾不已，更嚴重打擊其生計。隨著時光飛逝，近日傳出劉克清的抖音帳號「終於通過審核」，他也終於能拿自己的臉當頭貼，讓不少網友笑喊「你這一發，估計他又要被封了」。

長相神似習近平！「2天吸37萬讚」遭封號

長相神似習近平的劉克清，2019年9月註冊抖音帳號，因影片2天內吸引了37萬人次按讚，他還發文寫下「但主要不是因為我唱得好，而是我長得像一位國家領導」，當時文章出爐後，引發一堆人在留言處寫下「那位」國家領導名字，讓他，瞬間成為敏感話題，他也感嘆「為了不產生麻煩，他們就把我的抖音屏蔽了」，不料過沒多久，他的帳號又因為頭像「違規」，被實名舉報後封號。

痛訴「臉的困擾」！劉克清生計受打擊

而在去（2025）年，劉克清曾無奈發文表示，過去5年來因為「這張臉」不斷被抖音封號，導致工作機會與收入銳減，家中經濟陷入困頓。甚至在朋友圈發布《臉的困擾》一文，痛訴頭像被刪除，還被官方禁止修改資料30天，字字句句都訴說著被封殺的不滿。

換頭貼終過審！劉克清「穿西裝」更像了

而在近日，經常分享中國議題的社群帳號「李老師不是你老師」透過X發文分享最新進展，指出劉克清在換了一個「新頭像」後，抖音帳號終於通過審核。然而，「李老師不是你老師」也忍不住感嘆「但是感覺看起來更像了」，照片中的劉克清雖然展現出平實的一面，但身穿西裝、梳油頭的造型，輪廓依舊神似習近平，不過據網友透露，劉克清已經身穿西裝的頭貼撤下，換成一張正臉照。

連長相都能違法！網示警：會被拉去當替身

消息一出，網友紛紛留言笑喊「一個連長相都能違法的奇妙國家」、「這哥們過幾年拍政鬥電視劇是個好風口」、「長相違規這事兒我還是頭一回聽說」、「獨裁國家真可怕，雖然美國川普也是獨裁，但在美國可以隨便Cosplay川普，而在共匪國像習近平都要被封鎖」、「會被拉走當替身做替死鬼」。





