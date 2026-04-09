中國男稱「中國台灣」遭禁入境2年！劉世芳發聲強調1事

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政治中心／張予柔報導



一名中國籍梁姓男子申請來台旅遊，卻因過往在社群平台上的言論引發爭議，最終遭移民署拒絕入境，甚至被限制2年內不得來台，梁男還不服提出訴願，但慘遭駁回。對此，內政部長劉世芳強調，任何外國人到台灣來，當然要按照台灣的法律，都按照規定辦理。









中國男喊「中國台灣」被禁入境不服抗議！劉世芳發聲：「外國人」當然要照我國法律

中國一男子因社群稱「中國台灣」遭認定貶損國家尊嚴，被禁止入境兩年且訴願遭駁回。（圖／翻攝自小紅書）

據了解，該名梁姓男子經營小紅書帳號「中山央美梁博士」，過去曾發布影片，內容涉及以「中國台灣」稱呼台灣，並搭配五星紅旗畫面。移民署審查後認為，相關內容具有惡意貶損我國尊嚴之虞，認定屬不當言論，因此依法裁定禁止其入境兩年。梁男對此不服，提起訴願希望撤銷處分，但案件於今年3月遭行政院駁回，維持原有裁定。

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中國男喊「中國台灣」被禁入境不服抗議！劉世芳發聲：「外國人」當然要照我國法律

內政部長劉世芳強調，外國人來台須依法行事，入境與限制措施皆依規定辦理無例外。（圖／民視新聞資料照）

事件持續延燒，根據《三立》報導，內政部長劉世芳受訪時回應指出，任何外國人士申請來台，都須依照《入出國及移民法》以及相關規定辦理，並強調「你踏上台灣的土地，當然要按照台灣我們的這個法律跟規則」。她進一步說明，無論是行政院受理訴願，或是移民署作出入境限制，「我們都按照規定來辦理」，並無例外。她也呼籲，外國人士來台期間應從事合法合規活動，避免觸及法律紅線。





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