國際中心／巫旻璇報導

中國再爆「器官移植」引發爭議的事件！近日有上海小學家長爆料，官方要求家長簽署同意書，允許孩子參與一項長達9年的身體監測計畫，期間每兩年將採集一次生物樣本（如血液等）。消息曝光後引起家長恐慌與質疑，擔心所謂「健康研究」背後另有隱情，甚至懷疑孩子恐被納入「器官移植配對資料庫」。與此同時，山東省也傳出駭人聽聞的醫療事故，一名12歲男童兩年前因腹部受傷就醫，原以為只是例行的小手術，卻在術後驚傳被切除6個器官，導致孩子終身無法進食，必須依賴注射營養液維生。

廣告 廣告













爆搞抽血收集樣本…中國男童肚子痛看醫生「遭強摘6器官」！本人求救片震撼流出

男童原本僅是肚子痛，沒想到手術結束後，被切除包括十二指腸、胰腺、膽囊、大部分胃與小腸等6個器官；男童在影片中哽咽向媽媽求救：「我不想住醫院，我想回家了」。（圖／翻攝自微博）









根據中國媒體報導，2023年10月26日，當時年僅10歲的男童在學校玩耍時不慎撞到腹部，返家後持續劇痛，母親趕緊將他送往山東菏澤縣人民醫院。醫師初步診斷為腹部血腫，建議住院觀察；然而在進一步檢查後，醫院稱發現胰腺與胃之間有「佔位性病變」，必須立即進行腹腔鏡微創手術。





爆搞抽血收集樣本…中國男童肚子痛看醫生「遭強摘6器官」！本人求救片震撼流出

男童近日也透過影片向外界致謝，表示感激所有關心他的網友，並堅定說道：「我會努力活下去」。。（圖／翻攝自微博）









手術歷時14小時，母親在門外焦急等待期間，醫師多次要求簽署新的同意書，聲稱「出現大出血，需改為開腹手術」。當家屬提出轉院時，院方以「病情危急、無法移動」為由拒絕。手術結束後，母親震驚得知孩子被切除包括十二指腸、胰腺、膽囊、大部分胃與小腸等6個器官，從此無法進食或飲水，只能依靠靜脈注射維生。

廣告 廣告

事後，男童母親帶著孩子輾轉南京、杭州等地尋求治療。醫師建議必須進行多器官移植，費用高達數百萬元人民幣，且配對極為困難。院方僅提出人民幣20萬元（約新台幣90萬元）作為賠償，但母親表示光維持營養輸液都不夠，強調自己真正追求的不是錢，而是「手術錄影與監控畫面」，要弄清楚「微創手術為何會變成器官全切」。消息曝光後，在微博引起巨大反彈，許多網友痛斥「這不是醫療，是毀人一生」、「醫院害人不淺」。截至目前，官方尚未證實醫師是否涉及醫療過失，家屬也尚未正式提告。男童甚至在影片中哽咽向媽媽求救：「我不想住醫院，我想回家了。」而男童近日也透過影片向外界致謝，表示感激所有關心他的網友，並堅定說道：「我會努力活下去」。









原文出處：爆搞抽血收集樣本…中國男童肚子痛看醫生「遭強摘6器官」！本人求救片震撼流出

更多民視新聞報導

挖僧人心臟來續命？李連杰裸上身「被抓包貼人工皮膚」超毛畫面曝

醫院變砲房「女主任激戰副院長」把手術布單當床單！不雅片瘋傳

爆挖僧人心臟續命！李連杰進手術喊「硬件維修」走路像附身發毛片曝

