中國男童腹痛「開刀遭摘6器官」無法進食

中國山東一名10歲男童因腹痛就醫，發現腹部有病變必須立即開刀，但術後家長發現兒子被摘除6個器官，從此無法正常進食，悲痛的一夜白頭的媽媽也沉痛發聲。

綜合中國《紅星新聞》等媒體報導，山東荷澤一名10歲男童小燁2023年10月26日在學校撞到腹部後持續腹痛，到醫院做核磁共振檢查後，醫生告訴家屬在小燁的胃和胰腺中間有占位性病變，要做腹腔鏡檢查並進行微創手術。

家屬雖然擔憂但選擇相信醫生，手術從中午持續到隔天凌晨，期間醫生多次要求家屬簽字，家屬拒絕還被指責不配合治療，想轉院又被以不具備轉院條件為由拒絕，孩子被困手術台。

男童小燁的母親岳女士回憶，在手術室外等待的那14個小時，是她這輩子最煎熬的時間，一次又一次聽到醫生口中的壞消息，一次一次簽下字。

直到手術結束，家屬才震驚的發現，小燁最終被切除6個器官，包括十二指腸、胰腺、膽囊、三分之二的胃、大部分小腸，結腸也只剩下不到50公分，整個消化系統幾乎被掏空，從此無法正常進食，只能靠輸營養液維持生命。

岳女士說，這兩年帶著小燁輾轉全國多個醫院進行治療，但被告知需要進行多個器官移植，能成功配型的難度比較大。今年7月份，醫院對他們賠償了人民幣20萬元，但對小燁的治療來說還遠遠不夠，「這筆錢連維持孩子靜脈營養的費用都不夠，更別提後續超百萬的多器官移植費用」。

滿頭白髮的岳女士也嘆說，她的訴求不是金錢而是想弄清楚微創手術為何最終變成器官全切的真相，「我們還是想極力救孩子，還有我們想要監控錄影和當時手術中的錄影，還孩子一個真相」。

由成武縣衛生健康局在2025年9月28日發出的書面答覆中顯示，幫小燁執行手術的成武縣人民醫院存在24小時內未完成病歷；手術知情同意書記載不全面、簽署不規範；術前會診不夠規範這三個問題，並表示，以上問題已於5月26日立案，後續將給予相應的行政處理。

微博上「做疝氣手術的曾博士」等帳號，則貼出疑是小燁母親先前公布的病理會診報告，指出小燁的「胃胰腺有佔位」是胰腺腫瘤受撞擊破裂出血，急診做了胰十二指腸切除手術，但由於小腸切除過多導致無法進食，想解決吃飯問題只能做小腸移植。

