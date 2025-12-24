中國男籃首位歸化球員失敗 李凱爾恢復美籍

中國男籃歷史首位歸化球員李凱爾。（圖／取自FIBA）

中國男籃史上首位歸化球員正式成為過去式。現效力 NBA 猶他爵士的前鋒李凱爾（Kyle Anderson），近日被發現 NBA 官網資料中的國籍已由「中國」改回「美國」，象徵他不再以中國球員身分列管，也讓中國男籃首次歸化計畫正式畫下句點。





李凱爾擁有八分之一中國血統，外曾祖父為廣東客家人，於 2023 年 7 月在前籃協主席姚明主導下完成歸化，當時被視為「非純金錢導向」、具血緣連結的低風險嘗試，目標直指 2023 年世界盃與巴黎奧運門票。然而他披上中國隊戰袍僅出賽 5 場，雖以場均 13 分、5.6 籃板、3.4 助攻成為隊內得分王，但投籃與三分命中率明顯低迷，中國男籃最終僅 1 勝 4 負、排名第 29 名，創下隊史世界盃最差成績，提前無緣奧運。

廣告 廣告





外界分析指出，李凱爾本質是以防守與策應見長的高球商鋒線，但當時中國隊最缺乏的是能「硬解」比賽的自主得分手，在磨合不足、火力有限的情況下，讓他的優勢無法發揮，與菲律賓歸化球星 Clarkson 的效果形成對比。





目前為止，李凱爾本季為NBA爵士隊出戰9場比賽，在場均17.9分鐘的上場時間內，得到6.7分、2.6籃板、3.1助攻、1.4抄截，投籃命中率49%。



