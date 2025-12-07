中國男被騙至緬甸失聯！疑逃跑遭打「肋骨骨折、刺傷心臟」

國際中心／張予柔報導



近年有許多人被誘騙到海外的事件，甚至遭到暴力對待，生命安全受到極大的威脅。日前，一名女子向媒體求助，透露他的男朋友疑似被誘騙至緬甸北部從事非法活動，逃跑後遭毒打，導致肋骨骨折、心臟受傷，如今仍失去聯繫，讓家人非常擔心。





中國男子被誘騙至緬甸失聯！疑逃跑遭打「肋骨骨折、刺傷心臟」女友急尋下落

男子表示自己試圖逃跑，但後來被發現，疑似遭到毒打，致肋骨骨折、刺傷心臟（圖／翻攝自微博）

根據「大象新聞」報導，該名男子被誘騙到「緬甸北部」後，僅與女友聯繫一次，並告知曾嘗試逃離，但後來被發現，疑似遭到毒打，致肋骨骨折、刺傷心臟。女子回憶，10月23日早上7點收到最後一次訊息，男友提到「原本要把他拉出去殺掉，幸好逃出來了」，隨後失去音訊。其家人情緒亦因此接近崩潰，母親甚至因焦慮送醫。

目前案件已經移至「河南省平頂山市舞鋼市公安局刑偵大隊」，但案件細節暫不便公開，尚未有進一步進展。（圖／翻攝自微博）

目前案件已經移至「河南省平頂山市舞鋼市公安局刑偵大隊」，警方表示，已與男子父親保持聯繫，但案件細節暫不便公開，尚未有進一步進展。同時呼籲，誘騙至海外從事詐騙或非法勞動的案例，常伴隨高風險，受害者若試圖逃脫，往往會遭到施暴或傷害，提醒民眾提高警覺，不要輕易受不明人士或工作邀約誘導。

