中國男誤信偏方降血糖 網購劇毒中藥「少做1步驟」！喝完直上西天

夏男迷信網路中藥偏方，自己買煮藥材導致急性中毒不省人事。（翻攝畫面）

中國上海發生令人遺憾的悲劇。1名35歲的夏先生因長期受高血糖困擾，卻因迷信網路中藥偏方，自行在直播平台購買藥材泡製服用，導致急性中毒不省人事。雖然家屬緊急將其送醫搶救，但在重症病房與死神搏鬥8天後，夏先生仍因中毒太深，不幸撒手人寰。

綜合中媒報導，家屬透露，夏先生早在6年前就發現血糖偏高，但後續控制情況並不理想。他長期抱持「中藥能溫和降血糖」的觀念，時常根據自身症狀在網路上隨意尋藥，家中甚至囤積了大量不明來源的藥材。這次事發前，他觀看網路直播後購買1大包名為「四川江油附片」的藥材，並在未經醫師指示情況下，僅用熱水簡單沖泡後便飲用，隨即引發嚴重身體反應。

收治病例的上海市東醫院重症醫學科副主任葉旭輝指出，夏先生服用的「附片」其實就是中醫裡藥性極為峻烈的「附子」。這類藥材含有劇毒成分「烏頭鹼（Aconitine）」，對心臟具有強烈毒性，若未經過適當炮製加工，或是煎煮時間不足，極少量即可導致中毒，引發嚴重的心律不整甚至心跳驟停。

醫師進一步分析，夏先生不僅服用劑量超過安全範圍，更致命的是他並未依規定熬煮超過2小時以分解毒素，而是直接用熱水沖泡，等於是將劇毒直接喝下肚。

值得注意的是，這類在中國網購平台上流通的藥材，外包裝常被標註為「初級農產品」以規避藥品監管，雖然包裝上有註明「需煮2小時」或「謹遵醫囑」，卻未明確揭示其含有劇毒烏頭鹼的風險，容易讓缺乏專業知識的民眾掉以輕心。目前夏先生的父母已向警方報案，並保留對網購平台與商家的追訴權。

針對這起憾事，醫療團隊沉痛呼籲，不論是何種健康問題，患者都應前往正規醫療機構就診，切勿輕信網路上的不實宣傳或直播推銷。中藥與西藥都必須在專業中醫師的指導下使用，絕對不可以私自網購並隨意服用，以免為了治病反而賠上寶貴生命。

