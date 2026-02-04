中國男賣北韓「萬壽台」油畫判1年 二審改判輕、可緩刑

〔記者楊心慧／台北報導〕中國籍男子殷長亮私下販售被聯合聯合國安全理事會制裁的北韓萬壽台創作社的畫作，獲利台幣30萬餘元，涉犯《資恐防制法》，一審判殷男2罪合併1年徒刑、得易科罰金，執行完畢驅逐出境；殷長亮提起上訴，請求法官判緩刑，另希望返還遭收畫作。高等法院今改判10月徒刑、緩刑5年並付保護管束，易服勞務60個小時、參加20小時法治教育，並返還非萬壽台的畫作。

北韓違反聯合國安全理事會不擴散核武器決議，遭聯合國安理會進行一連串制裁，其中，包含所有會員國均應禁止提供有助於北韓違禁計畫、活動，或有助於規避制裁的金融服務，包括大筆現金和黃金、開放銀行業補貼、提供公共財政支持、承諾給予贈與、金融援助或優惠貸款。

萬壽台創作社成立於1958年，直屬朝鮮勞動黨中央委員會，是北韓水準最高的美術創作基地，下設11個創作團，包括朝鮮畫、油畫、壁畫、雕塑、繡藝、寶石畫、萬年畫、工藝、陶瓷、出版畫、房地產開發等創作團；北韓被聯合國制裁後，我國法務部也公布，自2017年8月7日起，將該公司列入制裁對象。

殷長亮2020年間與在中國合作的北韓畫作批發業者，向萬壽台創作社所屬畫家訂製畫作，再以12萬6千元及18萬元不等價格，高價販售給台灣民眾。台北地院依《資恐防制法》間接為指定制裁之法人提供財物共2罪，合併應執行1年徒刑、得易科1天台幣2千元罰金，併科罰金共120萬元，全額沒收犯罪所得30萬6千元，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，可上訴。

高院審理時，殷長亮主張不知販賣萬壽台創作社違法，但他認罪也知錯，以後絕不再犯，希望法官判緩刑；另外，由於部分沒收畫作是中國廠商所寄賣，如今面臨求償的問題，盼能返還。

高院今改判10月徒刑，併科罰金35萬元，緩刑5年，易服勞務60個小時、參加20小時法治教育；另萬壽台的才沒收，其他畫作則返還。

