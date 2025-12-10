中國男賺快錢當車手狂提款 30天跑ATM「1次賺1000」連犯47案下場曝
記者潘靚緯／彰化報導
一名中國籍的黃姓男子，原本在台灣的火鍋店擔任店員，為了想多賺點錢，竟動起歪腦筋，去年九月開始加入詐團擔任領款車手、面交車手，短短一個月時間在台中、彰化、高雄犯下47案，最多一次提領180萬元，最後栽在警方手裡，經南投、台中、彰化地院審理，分別判處2年11月、1年10月、判刑2年。
來自中國的黃姓男子供稱，原本在火鍋店上班，為了增加收入，下班後跑去開計程車，跑車時結識一名張姓運將，張男得知他有急需解決的債務問題，便慫恿他擔任任提款車手「賺快錢」，每提領一次就能賺取1000元酬勞。
黃姓男子去年10月20日到23日，連跑台中、高雄，在31處ATM提款150萬，交給收錢的車手；29日又到台中市9處ATM及銀行，提領206萬；11月17日又到彰化市，連跑了7處ATM，提款20萬8千元。因多位民眾受害報案，警方透過監視器過濾，鎖定來自中國的黃男犯案，循線將他逮捕。
黃姓男子落網後向警方供稱，詐騙集團會把提款卡放在香菸盒內，再置放在公園或超商公廁某處，他收到指令拿取後，迅速前往提款，再交給收錢的車手，每次任務酬勞為1000元。
黃姓男子明知違法，卻在一個月內跑遍中南部犯案，造成40位民眾受害，損失金額從2萬元到180萬元不等，南投地院以他犯下31罪，判刑2年11月；台中地院以他犯下9罪，判處1年10月；彰化地院以他犯7罪，判刑2年。
