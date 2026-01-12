中國男足翻身了？ 1：0戰勝澳洲隊 躍U23亞洲杯小組第1

中國男足翻身了？北京時間1月11日晚，中國足球代表隊在沙烏地阿拉伯舉行的本屆U23亞洲杯第二場比賽中，以1：0戰勝澳洲隊，目前暫列小組第一，只要在14日的下一仗打平泰國就能晉級。這場比賽讓球迷們看得心驚肉跳，國足球員們拚到最後一刻，一掃過去國足給人「弱到觸底」的印象，不少球迷直呼「好樣的」、「打到澳洲球員低頭」，不敢置信「這還是那支中國隊嗎？」，「比中彩票還小概率的事情發生了」，「中國足球真的站起來了」。

據南方都市報報導，在首輪比賽中，澳洲隊2：1逆轉10人作戰的泰國隊，中國隊0：0打平伊拉克隊。澳洲隊積3分領跑，伊拉克隊與中國隊同積1分，中國隊因黃牌劣勢暫列第三，泰國隊0分墊底。中國隊需在剩餘兩輪至少斬獲4分。次輪對中國隊來說相當於背水一戰。去年9月，中澳在U23亞預賽有過交鋒，當時互交白卷、攜手晉級亞洲杯正賽，中國隊當時全場未能完成一次射正。

本場首發陣容，中國隊擺出532陣型，立足防守。上半場澳洲隊占據場面優勢，中國隊在第43分鐘利用定位球找到機會，王鈺棟主罰任意球，彭嘯在點球點附近淩空爆射破門。易邊後，中國隊踢得更加自信，打出一波進攻小高潮，落後的澳洲隊加強邊翼位進攻，李昊在2分鐘內上演兩神撲，力保中國隊球門不失。補時階段，澳洲隊扳回一球，但裁判回看VAR判手球在先進球無效。中國隊1：0擊敗澳洲隊，暫列小組第一。賽後，失敗的澳洲球員彎腰低頭，中國球迷形容「他們終於知道低估中國隊的下場了」。

自2013年起，中國隊共參加了5屆U23亞洲杯賽事（2022年退賽），從未在小組出線過。而在北京時間1月14日晚7時30分，中國隊將迎來小組第三個對手泰國隊，只要打平就能出線。

國足打贏澳洲一戰，贏來大批中國球迷和網民們的點讚，紛紛留言：「我看得心驚肉跳」，「最後那個球真刺激，李昊神勇，保住勝果」，「力克勁敵澳洲，U23國足用實力站穩小組第一，為小伙子們點讚」，「粵語主播差點心梗…最後幾分鐘一直催裁判吹完場」，「有希望了，男足」，「太牛了，馬到成功」，「比中彩票還小概率的事情發生了」，「中國隊守到了最後一秒，不容易」，「國足翻身了？慢慢來吧，加油加油」。

有球評寫道，U23國足教練安東尼奧率領的國足，最近1年半時間內面對亞洲球隊一共踢了22場比賽，取得了14勝6平2負的戰績，勝率高達68%，可謂打出了亞洲一流的水準；且已在多個賽事先後擊敗了亞洲4強南韓、伊朗、沙烏地阿拉伯、澳洲，這在中國男足歷史上非常罕見。

