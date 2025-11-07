中國男跨海來台堵女子！傳「我日夜思念著妳」訊息騷擾 新北地院判刑2月
一名住在加拿大的中國籍男子長期在網路上傳訊息騷擾台灣女子，今年9月甚至搭機來台直奔女子工作地點要求見面，女方深感畏懼報警，新北地方法院依跟蹤騷擾法判刑2月。
根據判決書，中國籍黃姓男子居住於加拿大，在社群平台Instagram看見女子後產生愛意，去年9月起開始傳送政治及愛慕訊息但未獲回應。之後更變本加厲密集傳送「我日夜思念著妳」、「一定會來台灣見妳」等語。
黃男今年9月甚至直接搭機來台，前往女子工作地點要求見面，遭女子同事擋下，直到警衛來驅趕才離開，但仍在附近逗留等候，讓女子心生畏懼報警。
案經新北地方法院審理，黃男坦承有傳訊息給女子，但否認跟蹤騷擾犯行，辯稱因他生活在西方較開放，言語可能過度熱情，但女子從未明確拒絕過他，因此他自認有機會。
法官認為，黃男與女子素不相識，傳送給女子的訊息已非單純過於熱情，還將自行編織的未來強加在女子身上，甚至擅自前往其工作地點，已逾越一般人所能容忍的界限。
法院11月3日宣判，黃男長時間騷擾女子，使其心生恐懼影響日常生活，且事後仍否認犯行不正視錯誤，依跟蹤騷擾罪判處有期徒刑2月，如易科罰金以新台幣1000元折算1日。可上訴。
法官另指出，黃男為中國籍人士，是以台灣地區與大陸地區人民關係條例另行規範，而非視為外國人，後續是否強制出境交由內政部移民署處理。
（中央社）
