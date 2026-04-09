中國男遊台標五星旗遭禁入境 劉世芳：請按台灣法規

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（中央社記者陳俊華台北9日電）一名中國男子來台旅遊影片竟寫「中國台灣」、標五星旗，遭移民署禁入境2年。內政部長劉世芳今天說，任何人到台灣，請按照台灣的法律、規定，從事合法活動；不管是提行政訴願或遭移民署禁止再入境，都是按規定辦理。

梁姓中國人去年申請赴台觀光，但有民眾檢舉他在小紅書帳號「中山央美梁博士」發布來台旅遊影片中稱呼「中國台灣」還加五星紅旗。移民署審查認定，此舉惡意貶損中華民國尊嚴，因此拒絕其入境2年；梁男不服，質疑限制言論自由並提訴願，但今年3月遭行政院駁回。

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立法院內政委員會今天邀劉世芳、國土署長蔡長展、交通部次長陳彥伯等人列席，專題報告「加速落實人本交通環境-檢討『永續提升人行安全計畫』執行現況、簡化審核行政流程及協助地方政府改善行人安全設施之精進作為」，並備質詢。

劉世芳會前受訪時表示，任何外國人只要申請來台灣，依照「入出國及移民法」或「大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法」，踏上台灣的土地當然要按照台灣的法令與規則。

劉世芳說，不管是提行政訴願或遭移民署禁止再入境，都是按照規定辦理。她也呼籲，任何人來台灣，請按照台灣的法律、規定，從事合法的活動。（編輯：林家嫻）1150409