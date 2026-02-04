中國男違反聯合國禁令在台賣「萬壽台」畫作 認罪換緩刑

記者楊佩琪／台北報導

中國籍男子殷長亮涉嫌自2017年起，在台開設畫廊，違反聯合國制裁禁令，向客戶兜售北韓官方藝術工作室「萬壽台創作社」（MANSUDAE OVERSEAS PROJECT GROUP OF COMPANIES）的畫作等藝術品。一審殷男被判合併應執行刑1年，得易科罰金，併科129萬元罰金，執行完畢後將驅逐出境。案經上訴，二審高等法院4日改判刑10月，緩刑5年並付保護管束，易服勞務60小時，並需參加20小時法治教育課。

殷長亮為畫廊實際負責人，2017年8月間起，利用中配母親的名義在高雄市鼓山區成立畫廊，母親為登記負責人。「萬壽台創作社」於2017年8月5日遭聯合國安理會決議列為受制裁法人，法務部因此於2018年7月12日公告聯合國決議及制裁名單，告知民眾不得直接或間接對萬壽台創作社等受制裁法人提供財物或財產上利益。

但殷長亮為賺取自身利益，自2020年3月間起，透過通訊軟體微信，和暱稱「李珊珊」、「朝鮮畫江山如畫總客服」、「A—畫批發沈」等在中國合作之北韓畫作批發業者接觸，向萬壽台創作社所屬畫家訂製畫作。或直接向中國業者進口畫作，販售給台灣客戶。

包括以12萬6000元至18萬元不等價格，販售萬壽台創作社畫家朴億哲畫作「金剛山」、「富貴百魚圖」、「金剛山之二」畫作。待買家將款項匯入殷男母親銀行帳戶內後，殷男將款項提領出來，再透過微信支付，將款項轉給中國業者，最後由中國業者轉匯給萬壽台創作社，藉此規避禁令。

另為增加營業額，殷男提供台灣客戶向萬壽台創作社訂製畫作的管道，客戶指定完畫作內容及畫家後，由殷男透過中國業者與萬壽台創作社接洽。自2024年5月起，共交易4筆，金額共9500元人民幣（約合台幣4萬3000餘元）。

台北地檢署偵辦後，依違反資恐法提起公訴，一審殷男被判處合併應執行期1年有期徒刑，併科120萬元罰金、執行完畢後需驅逐出境。

二審高院審理期間，殷男宣稱不知道不能販售萬壽台創作社商品，但他認罪也知道錯了。只是被沒收的畫作有部分為中國廠商寄賣，恐有交易糾紛，希望能返還。

