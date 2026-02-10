中國男違規住阿里山公務宿舍 林保署將查處幫訂房員工

中國男子3日凌晨披著浴巾，說要去看阿里山的日出，但他走出來的地方不是旅館，而是林保署嘉義分署位於阿里山國家森林遊樂區的第2員工寄宿舍。

中國籍男子在影片中說，「願寶島台灣早日回到祖國的懷抱。」

男子一家住公務宿舍，看日出、還發表統戰言論，影片一出引起台灣民眾憤怒。

嘉義民眾認為，「在我們聽起來就是不會很開心。」「感覺觀感不太好，可能也不太適當，不太能接受。」

據了解，男子是中國哈爾濱人士，以探親名義來台，但第2員工寄宿舍並未對一般遊客開放，僅提供林保署等公務機關人員出差時入住，為何中國遊客能住進去？林保署調查發現，房間是南投分署一名簡姓員工申請，將進行查處。

林保署嘉義分署副分署長魏郁軒說明，「本次事件為任職林業保育署其他分署之簡姓現職員工，依上揭規範申請住宿，惟實際住宿人員非簡姓員工，而係其友人，已違反該規範，該函請其任職機關，針對簡姓員工違反規定進行查處。」

阿里山是由林保署所管理的國際級熱門景點，如今傳出園區公務宿舍遭冒名入住，也凸顯宿舍管理出現問題。嘉義分署表示將檢討管理機制，確認入住人員與申請資料相符，強化住宿審核，以確保使用符合規定。

