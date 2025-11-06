中國男金門撒「統一」傳單 移民署：強制出境、兩年不得來台

扛著正反面分別是中華民國國旗與中國五星旗的旗幟，這名中國籍盧姓男子6日上午，大搖大擺走進金門縣政府大門，並開始丟灑訴求「統一台灣」的傳單，造成民眾騷動，隨即被警方帶回偵訊。

金門縣政府保全吳先生說：「從那個馬路上先灑了一次，然後直接走進來，去那個前廳的大門口，也灑了一次。」

而移民署調查後，確定他以旅遊名義經由小三通到金門，但卻從事與入境許可不符活動，因此依「兩岸條例」將他強制出境。

「打倒台獨，兩岸和平統一。」在4名移民署人員陪同前往搭船的路上，盧男仍不斷放聲高喊，更自稱是「和平統一的推動者」。移民署指出，會依法管制盧男，兩年不得再來台。

移民署金門縣專勤隊隊長黨昱泰表示，「釐清盧男來台之動機及目的，盧男行為顯從事與許可目的不符的活動。」

陸委會副主委梁文傑指出，「後續會查一下說這位盧姓男子，他是不是有邀請單位，因為陸客來台很多，他背後都是有邀請單位，我們會請邀請單位說明，必要的時候，我們對邀請單位也要有一定的裁罰。」

另外近期網路上流傳許多統戰App，繼日前中國網友號稱推出「歸家」App後，北市議員再發現出現一款「台灣投誠」網頁App，可以邀請朋友，還能透過微信捐款，引發質疑。

陸委會法政處副處長董玉芸說，「很有可能是為了要騙取民眾的個資，以供後續作為一些非法的利用，那同時也不排除可能是想要在台灣發展組織，作為吸納成員的一種手法，或是對社會產生紛擾的一種認知作戰。」

陸委會指出，此類App疑似是為了詐騙民眾個資，將請警察、調查機關了解相關手法，是否涉及詐欺危害防制條例，以及《國安法》發展組織罪等罪責，嚴加查辦。



