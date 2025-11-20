中國男釣到「國寶」嚇壞！ 連打3通電話給警察報備下場曝光

中國男子釣到保育魚類，緊急放生還打電話和警察報備。圖／翻攝自微博

中國江西一名男子近日在釣魚時，釣到一隻白色身子，背部呈現黑色的魚，近看發現疑似是一級保育類的「長江鱘」，嚇得他馬上丟下釣桿將魚放生，事後他不放心，擔憂自己可能已經違法，甚至三度打電話給警方報備，引起熱議。

影片可見，這條大魚才剛露出水面，男子與其他夥伴驚覺不對勁，紛紛討論著「我看著有點不對勁，這魚怎麼還有黑色脊背？不會是中華鱘吧」，豈料等到魚上鉤後，證實了他的猜想，真的是釣到了國寶中華鱘。部分網友則說，該魚可能不是中華鱘，而是更珍稀的長江鱘。

男子表示，自己是第一次在這片水域釣魚，得知釣到不該釣的保育類後，馬上解開魚鉤，小心翼翼地把魚放回水中，事後不放心，還打了三通電話給警方報備。對此，警方回應告知誤釣並及時放生，無需承擔相關責任。

相關漁政工作人員事後到場稽查，表示這條魚極可能為國家一級保護動物、素有「水中大熊貓」之稱的「中華鱘」的罕見變異體，這類中華鱘白化個體在自然界中出現機率不到百萬分之一。

中華鱘（學名：Acipenser sinensis），是一種屬於硬骨魚綱鱘形目鱘科鱘屬的大型江海洄游性魚類，主要棲息於中國東南沿海、長江中下游地區，屬中國國家一級保護動物。

中華鱘最早出現於距今2億3千萬年前，是研究魚類和脊椎動物演化的活化石，和生活在同一水域的白鱘並稱為中國的「水中國寶」、「水中大熊貓」。

此外，另一種類似的魚種「長江鱘」，原名達氏鱘（學名：Acipenser dabryanus），多生活於長江上游幹流流水環境，其體長可達2.5米，其背部呈藍灰色，腹部白色，有五條盾板。

2022年7月21日，世界自然保護聯盟（IUCN）更新瀕危物種紅色名錄，名錄顯示，達氏鱘因未能發現除增殖放流種群外的幼魚而被評估為野外滅絕。

與兩者相似卻已滅絕的「白鱘」（學名：Psephurus gladius），又名中國劍魚、劍吻白鱘，因葛洲壩和三峽大壩的建設，以及1970年代過度捕撈，已在2022年7月21日被國際自然保護聯盟（IUCN）正式宣布滅絕。



