中國男隨媽到日本旅遊，跨坐關西機場4樓護欄！不幸救援失敗墜樓亡。圖／翻自微博

日本關西機場在本月25日發生一起事件，一名中國籍20多歲男子，被發現跨坐在機場4樓聯絡道路的護欄，雖然有人員立刻上前救援，無奈救援失敗，男子最後不幸墜樓身亡。

據悉事發在25日下午2時半左右，有民眾通報警方，表示在關西機場第一航廈的4樓聯絡道路，有人直接跨坐在護欄上。警方抵達現場時，發現男子已經懸掛在護欄外，警方立刻上前拉人，不過最後仍救援失敗，男子先是跌落至2樓的屋頂，而後再跌落至1樓地面。

現場有許多民眾見到這一幕，全都驚聲尖叫，男子隨後也被送醫急救，但確認不治身亡。據中國《瀟湘晨報》報導，這名男子是和母親以遊客身分抵達日本，至於為何男子會跨坐在機場航廈的聯絡道路護欄外，目前警方正進一步調查中。

但這一起事件，也引發日本網友討論，剛好目前正值日本與中國關係緊張之際，因此日本網友們也對這起事件有所關心。就有日本網友直呼：「大概是在中共國活到厭煩了！」、「希望這起事件不要被炒作成政治事件。」另外也有中國網友表示，死者疑似是媽寶，當時和母親吵架後，一怒之下跨坐高樓護欄，最後釀成悲劇。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



