中國男「淺草寺丟冥紙求籤」還拍片！網怒譙：會有報應

日本首相高市早苗先前針對「台灣有事」的答辯，引發中國強烈反彈，祭出反制策略，呼籲民眾停止赴日旅遊、慎重規劃留學，近期爆出大量退票、取消住宿潮，然而中國遊客的素質全球皆知，有不少聲音認為少了中國遊客，日本旅遊品質反而提升。社群平台「X」近日瘋傳一段影片，一名中國男子在日本旅遊拍片，他到淺草寺準備求籤時，竟拿中國冥紙當香油錢求籤，影片曝光後，引發大批網友痛批「連神明也敢唬弄，報應不遠了！」。

中國遊客在淺草寺拿冥紙求籤，引發大批網友不滿。（圖／翻攝自X）

一名中國男子在社群平台上傳一段影片，當時他到淺草寺準備求籤時，對鏡頭說「日本的籤求不了中國人的幸福，中國人的幸福是靠自己」，同行友人在旁接著嗆「你騙鬼子呢？」，接著拿出中國冥紙投入集金箱，才開始搖籤筒，最後抽出一張「68號」籤，興奮展示為吉籤，籤詩寫著「異夢生英傑，前來事可疑，芳菲春日暖，依舊發殘枝」；影片曝光後，不少網友炸鍋，認為此舉根本就是在藐視神明，紛紛留言「死人才會用冥紙，這白癡是詛咒自己⋯⋯」、「用冥幣求自己的運？」、「缺不缺德先擺在一旁，我記得淺草寺的求籤旁邊是有標明要日幣100吧，拿假幣的話已經犯刑法了，可以報警」、「連神明也敢唬弄，報應不遠了！」。





中國男子最後求了一張吉籤，還說在日本神社求不到祝福。（圖／翻攝自X）

中國近期對日本實施一波抵制潮，自15日至17日，約有49萬張中國飛日本的機票被取消，佔了總量的32%，中國觀光客抵制日本的規模龐大，恐怕帶給日本觀光業帶來不小的壓力。然而這樣的抵制潮似乎也燒到自家人，根據《南華早報》報導指出，中日航空市場多由中國的航空公司主導，此事件對中國航空公司的打擊，可能比日本的航空公司更大；為了替中日關係降溫，日本17日派外務省亞洲大洋局局長金井正彰訪中，今日（18日）預計將與中國外交官員展開會談。









