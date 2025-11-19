中國男「淺草寺丟冥紙求籤」還拍片！網怒譙：會有報應
國際中心／李明融報導
日本首相高市早苗先前針對「台灣有事」的答辯，引發中國強烈反彈，祭出反制策略，呼籲民眾停止赴日旅遊、慎重規劃留學，近期爆出大量退票、取消住宿潮，然而中國遊客的素質全球皆知，有不少聲音認為少了中國遊客，日本旅遊品質反而提升。社群平台「X」近日瘋傳一段影片，一名中國男子在日本旅遊拍片，他到淺草寺準備求籤時，竟拿中國冥紙當香油錢求籤，影片曝光後，引發大批網友痛批「連神明也敢唬弄，報應不遠了！」。
中國遊客在淺草寺拿冥紙求籤，引發大批網友不滿。（圖／翻攝自X）
一名中國男子在社群平台上傳一段影片，當時他到淺草寺準備求籤時，對鏡頭說「日本的籤求不了中國人的幸福，中國人的幸福是靠自己」，同行友人在旁接著嗆「你騙鬼子呢？」，接著拿出中國冥紙投入集金箱，才開始搖籤筒，最後抽出一張「68號」籤，興奮展示為吉籤，籤詩寫著「異夢生英傑，前來事可疑，芳菲春日暖，依舊發殘枝」；影片曝光後，不少網友炸鍋，認為此舉根本就是在藐視神明，紛紛留言「死人才會用冥紙，這白癡是詛咒自己⋯⋯」、「用冥幣求自己的運？」、「缺不缺德先擺在一旁，我記得淺草寺的求籤旁邊是有標明要日幣100吧，拿假幣的話已經犯刑法了，可以報警」、「連神明也敢唬弄，報應不遠了！」。
中國男子最後求了一張吉籤，還說在日本神社求不到祝福。（圖／翻攝自X）
中國近期對日本實施一波抵制潮，自15日至17日，約有49萬張中國飛日本的機票被取消，佔了總量的32%，中國觀光客抵制日本的規模龐大，恐怕帶給日本觀光業帶來不小的壓力。然而這樣的抵制潮似乎也燒到自家人，根據《南華早報》報導指出，中日航空市場多由中國的航空公司主導，此事件對中國航空公司的打擊，可能比日本的航空公司更大；為了替中日關係降溫，日本17日派外務省亞洲大洋局局長金井正彰訪中，今日（18日）預計將與中國外交官員展開會談。
《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：中國男藐視神明「淺草寺丟冥紙求籤」還拍片！全網炸鍋怒譙：報應不遠了
更多民視新聞報導
「中國客退訂潮」燒到自己人！民宿老闆嘆：3年來首次
日本巨熊高IQ！見「百公斤陷阱」沒上當⋯反應全被拍
22年航空公司突破產！旅客「航班全取消」超錯愕
其他人也在看
苗栗家犬叼到「狂犬鼬獾屍」慘遭安樂死 今年5例現蹤
冬季防疫情！苗栗縣通霄鎮某牧場附近1隻家犬叼走死亡鼬獾屍體，後續竟在鼬獾遺體驗出狂犬病陽性，為防堵疫情，飼主同意將犬隻安樂死，另將誘捕該地區流浪犬施打疫苗。中天新聞網 ・ 18 小時前
「命中注定我愛你」取景地飄臭味！韓客崩潰 多年未清理
石門水庫薑母島因偶像劇「命中注定我愛你」聲名大噪，吸引眾多遊客前往一探究竟。這座被群山環繞、有著船隻停靠和釣魚人影的小島，去年吸引了超過8萬名遊客。然而，近期有韓國觀光客反映島上出現惡臭問題，經調查發現是因化糞池6年未清理所致。目前相關單位已迅速處理，但島上部分設施老舊問題仍待解決，以維持觀光品質及居民生活環境。TVBS新聞網 ・ 3 天前
鄧超見蘇有朋直呼「從小崇拜的偶像」做1事秒翻車被虧：假粉
第38屆金雞獎閉幕典禮，本月15日在廈門舉行，邀來許多藝人共襄盛舉，話題性十足，沒想到焦點卻被鄧超搶走，他自稱是蘇有朋的粉絲，還在偶像身旁高歌一曲，未料，一開口就被蘇有朋打臉，還被主持人藍羽笑稱是「假粉」，掀起網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
這國家「中國客變少」政府頭痛！當地人超誠實：其實挺好的…
國際中心／周希雯報導中日關係近期又變得緊繃，日本新任首相高市早苗針對「台灣有事」發出的言論，直接觸動中國當局敏感神經，不僅透過官媒大肆批判，還呼籲自家人民避免赴日，祭出一系列反日手段試圖施壓。然而不僅是日本，到訪泰國的中國人數也明顯銳減，雖然政府極力想拚觀光，但不少泰國人卻不以為此，甚至認為中國遊客減少「其實挺好的」，泰國政府與民間的態度形成強烈對比。民視 ・ 1 小時前
「台灣有事」踩中國4條紅線！專家：習近平視為政治羞辱
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前在國會提及「台灣有事」，語氣強硬、立場明確，引起中國強烈不滿，中日的關係也變的緊繃。旅美中國問題專家鄧聿文指出，北京反應之所以如此激烈，並非單純因觸及敏感議題，而是踩中中國政治文化中最不能挑戰的部分「最高領導人的面子與權威」。他形容，高市此言對中國國家主席習近平而言，形同「背刺與政治羞辱」，因此北京必須掙回面子。民視 ・ 17 小時前
中國黃海演習 他評韓國人何辜：為何在門口
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，讓中國氣炸跳腳，呼籲國人全面抵制赴日旅遊，從昨日起開始在黃海中部進行實彈射擊，並派出四艘海...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
「日本籤求不了中國人幸福」 他淺草寺投冥鈔求籤遭嘲：詛咒自己
日本東京淺草寺是不少外國旅客必訪景點之一，不過近日卻有中國男子「投冥鈔求籤」，被其他網友群嘲，「好聰明啊。給自己折壽。天才」「死人才會用冥紙，這白癡是詛咒自己⋯⋯」「籤文也直說了，如果不自愛自重 現在的好事也只是如夢可疑」。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
呂文婉參拜拱天宮遇怪事！陌生婦塞「這個」！義工：有人想把壞運丟給她
資深主持人呂文婉18日一早帶著鮮花素果前往白沙屯拱天宮參拜，沒想到這趟原本應該心誠則靈的晨間祈福行程，竟意外變成一場「突如其來的插曲」。她在廟內虔誠參拜時，被一名陌生婦人突然喊住，下一秒竟硬塞給她一張籤詩，還說是「某位老師要跟妳結緣」，讓她當場愣住，後續更是戲劇性十足。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
考98變82分? 家長控國小師塗改分數.藏考卷 校方要告
南部中心／綜合報導台南一所國小，爆出成績疑雲，一名家長質疑，孩子的數學考券分數，從聯絡簿的98分，變成校方系統登記的82分，甚至連考卷也找不到，懷疑遭老師涉嫌塗改、藏考卷。校方駁斥，表示學生的確考82分，已到派出所提告家長誹謗。民視 ・ 14 小時前
易水腫體質必看！《一吻爆炸》安恩真「零死角」美貌全靠自律，4招「排水緊緻」秘訣，打造上鏡小V臉
《一吻爆炸》安恩真保養方法：飲食控制分為「日常」與「拍攝期」作為「易水腫體質」，安恩真在飲食上非常自律。如果有重要拍攝工作，她會啟動「急速消腫」模式。菜單會以超低鈉、高纖維的食物為主，例如小黃瓜（富含鉀，幫助排出多餘水分）和燙豆芽菜，這類食物能快速讓身體...styletc ・ 4 天前
中國禁遊客赴日施壓 日學者喊「幸運」
[NOWnews今日新聞]由於日本首相高市早苗「台灣有事」發言引發中國強烈抗議，中國外交部、文化和旅遊部更接連呼籲民眾避免赴日，企圖向日本施壓。對此，日本前內閣官房參與、經濟學者高橋洋一在社群平台上發...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
「中國客退訂潮」燒到自己人！民宿老闆嘆：3年來首次
國際中心／李明融報導日本首相高市早苗先前針對「台灣有事」的答辯，引發中國強烈反彈，祭出反制策略，呼籲民眾停止赴日旅遊、慎重規劃留學，近期爆出大量退票、取消住宿潮，沒想到這一波抵制潮連自家人也被燒到，一名大阪中國籍經營民宿的男子就無奈感嘆「3年來從未遇過這樣的情況」。民視 ・ 49 分鐘前
深夜飆車族如戰機轟隆！雲林褒忠居民崩潰 警掌握20輛蓋牌車資料
雲林褒忠地區居民長期深受飆車族之擾，問題已持續4至5年之久！監視器記錄了飆車族無視交通規則、集體闖紅燈及蓋牌行為，造成嚴重噪音污染與安全隱憂。警方已掌握約20輛參與車輛資料，查獲多輛蓋牌改裝車，包括「賓士」、「BMW」、「福斯」及「馬莎拉蒂」等高級車種。雲林縣警局交通大隊長詹百平強硬表態：「只要你敢來雲林飆車，我們就敢抓你。」居民則期盼能早日恢復寧靜生活環境。TVBS新聞網 ・ 1 天前
「使用瘦瘦針」大腸癌患者5年死亡率減半 BMI高者效果更顯著
被醫界稱為「瘦瘦針」的GLP-1類藥物，可能不僅有助減重，還與大腸癌死亡率下降有關聯。根據最新研究顯示，使用瘦瘦針的大腸癌患者，5年死亡率僅約15.5%，而未使用者則高達37.1%，差距超過一倍，此發現引發醫學界高度關注。中天新聞網 ・ 1 天前
普發1萬》圓山飯店祭「放大術」 市景房買2送2驚喜優惠
圓山大飯店加碼推出「萬元放大術」住房專案，讓旅客即日起用萬元就能加倍有感。台北圓山以「萬元有找」為主軸，雙人入住天際客房，每房每晚9900元，可一次享受地標級夜景、星級宵夜與文化導覽之旅。中時新聞網 ・ 14 小時前
藝人組PK慘遭連敗！胡瓜怒喊「早知道就派我就好了!」
娛樂中心／黃韻靜 綜合報導 《綜藝大集合》日前來到桃園八德的「褒忠義民廟」，這個地方已經有237年的歷史，曾經有一群義勇將士為了守護家園而壯烈犧牲，當地議員段樹文為了紀念先人，整修了營盤古墓，興建廟宇供後人景仰。民視 ・ 18 小時前
高市早苗挺台惹怒北京！日駐中國大使館示警1事：日人務必提高警覺
日本首相高市早苗日前拋出的「台灣有事」說法，引發中國強烈反彈，相關風波持續延燒。對此，日本駐中國大使館昨（17）日罕見發布「安全對策」，提醒身處中國境內的日本公民近期外出務必保持高度警覺，注意周圍可能出現的可疑人物，並結伴同行確保自身安全。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吻戲數不清！張基龍、安恩真《一吻爆炸》預告曝光，職場秒變超甜修羅場
Netflix秋季壓軸浪漫喜劇《一吻爆炸》釋出正式預告與主海報，主演張基龍、安恩真一出場便火花十足，浪漫與笑點並行的氛圍，讓粉絲瞬間墜入愛情雷區。影集確定將於11月12日Netflix 全球獨家上線，成為年底韓劇戰場中最受矚目的作品之一。亮Marie Claire美麗佳人 ・ 18 小時前
鄭麗文、黃國昌明會面！沈榮欽指不會談到「深水區」：國民黨能讓的不多
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌19日將會面，引起關注。加拿大約克大學副教授沈榮欽今（18）日發文指出，鄭麗文帶了把黃當小弟的黨團總召傅崐萁、據傳罵黃國昌的黨副主席李乾龍與會，「這些人對黃國昌不會有太大的敬意」。沈榮欽也表示，黃國昌必須證明自己是能實現藍白合的第一人，他也認為黃國昌是對國民黨示好，雙方也只是強調民進黨是共同敵人。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
TVBS民調》用鞭刑重懲詐騙犯？高達7成台人支持「抽下去」 過半綠營鐵粉也點頭
詐騙犯罪是近幾年備受關注的議題，甚至成為規模龐大的跨國犯罪問題。詐騙防治成為政府施政的重點之一，日前行政院會也提出詐欺犯罪危害防制條例修正草案，希望提高詐騙犯罪的罰責。而最近新加坡修法通過加重詐騙刑罰可施以鞭刑，有人認為台灣應該效法，以鞭刑嚇阻詐騙犯罪。TVBS民調中心最新調查結果顯示，有高達86%民眾認為台灣現行法律對詐騙犯罪的刑罰太輕，7成民眾贊成詐騙......風傳媒 ・ 19 小時前