中國男「SIM卡提煉191克黃金」爆紅！本人證實「是真金」...真實數據曝光
中國近日瘋傳一名男子收集大量SIM卡後，從中提煉出191克的黃金，瞬間掀起全網關注。當事人接受採訪後證實，黃金確實為真金，不過並非單純用SIM卡提煉，而是來自近2噸的電子設備晶片類鍍金廢棄物。
綜合中國媒體報導，自稱「客家煉金術師」的網友「橋」時常發布自己將廢棄的手機、信用卡上等廢棄晶片，提煉成黃金的過程。近日，他於影片中提及自己從SIM卡中，提煉出191克黃金，掀起網路輿論。
大批網友紛紛質疑「舊的手機主機板含金量有那麼高嗎」、「10萬張SIM卡才能煉出1g金」，不過也有網友投以羨慕眼神，紛紛敲碗「老師收徒嗎，我是學化學的」。對此「橋」澄清，網路上的評論並不準確，相關數字被不斷簡化後，以吸睛標題被流傳，造成大眾誤會。
他解釋，提煉出的確實是真金，但原料並非全來自SIM卡，而是來自電子設備中的晶片類鍍金廢棄物，總共收集近2噸物品才提煉出來，「扣除成本後，預計獲利約10克黃金」
「橋」也說，本身就是經營加工廠，並非外界所言「暴利」，且經營此行還必須經過環境評估，還得具備處理廢水、廢氣的證照，「個人提煉是不被允許的」，強調一切合法合規。
有專家警告，提煉過程中必須接觸化學藥劑，極需專業，若操作不當容易引發中毒風險，不建議輕易嘗試。
據悉，「橋」並非第一人以廢棄物提煉成金的案例，2018年一名廣東男子，在荒山野嶺中開始他的煉金之旅，他將600多公斤的廢棄五金，燒製成鍍金銅球，接著用硝酸浸泡後，提煉成黃金，不過因沒有任何環保措施，遭處50萬人民幣（約新台幣225萬元）罰鍰。
報導分析，這類「煉金潮」顯示出中國人民對於快速獲取財富的渴望，不過若未經許可，容易讓人「人財兩失」，部分省分也對其祭出禁令，如江西省明確規定，黃金屬特定礦種，從開採、收購到銷售都受到明確管制，呼籲民眾切勿模仿。
