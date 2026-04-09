中國男PO旅遊片喊「中國台灣」遭移民署開鍘 劉世芳：請按照台灣法律

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內政部長劉世芳今表示，任何人到台灣，請按照台灣法律規定從事任何合法合規的活動。（資料照片／鄒保祥攝）

中國1名梁姓男子去年申請來台觀光，被民眾檢舉他在社群平台發布旅遊影片稱呼「中國台灣」，還貼出五星紅旗，經移民署審查認定，拒絕其入境2年，梁男不服提起訴願，但遭行政院駁回。內政部長劉世芳今天（9日）表示，任何人到台灣，請按照台灣法律規定從事任何合法合規的活動。

立法院內政委員會今天邀請內政部長、國土管理署長、交通部次長就「加速落實人本交通環境-檢討『永續提升人行安全計畫』執行現況、簡化審核行政流程及協助地方政府改善行人安全設施之精進作為」進行專題報告並備質詢。

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會前媒體詢問，中國籍梁姓男子去年申請赴台觀光，被民眾檢舉他的小紅書帳號「中山央美梁博士」在發布來台旅遊影片中稱「中國台灣」還貼出五星紅旗。移民署審查後認定，惡意貶損中華民國尊嚴，拒絕他入境2年，但梁男以言論自由提出訴願，但今年3月遭行政院駁回。

對此，內政部長劉世芳今受訪時表示，任何外國人只要申請到台灣來，按照《入出國及移民法》規定或《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》的規定原則，「你踏上台灣的土地，當然就要按照台灣我們的法律跟規則」。

劉世芳說明，不管是提行政訴訟也好，或是受到移民署禁止再入境，「我們都按照規定來辦理」，呼籲任何人到台灣來，請按照台灣的法律規定來從事任何合法合規的活動。



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