中國留學生公開怨政府！往返日本機票被改

▲中國為抵制日本，各大航空公司減少往返日本班機，許多中國留學生和遊客受到影響。圖為北京首都國際機場。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事」言論觸動中國敏感神經，中日關係緊張持續超過一個月的時間，中國往返日本的航班在中國政府壓力下被暫停或取消，但受到影響的卻是中國自家人，一名在北京首都國際機場的中國留學生接受日媒訪問時抱怨，機票被更改後它們也得跟著改，花了不少錢，政治關係不該影響一般民眾。

根據日本新聞網旗下TBS電視台報導，中國外交部呼籲民眾避免前往日本旅行至今已滿一個月。受中國航空公司停飛往返日本和中國航班的影響，機票遭到「強制取消」的事件頻頻發生。

然而，北京首都國際機場日系航空公司的櫃檯一如往常地擁擠，很多人排隊辦理飛往日本航班的登機手續。

中國外交部昨天再次以地震為由，呼籲民眾暫緩赴日旅行，此舉目的被認為是為了徹底限制民眾前往日本旅行；但前往日本的中國人不為所動。

一位計劃前往日本的中國人對於自然災害、輿論和政策表示擔心，但也有其他準備赴日的中國旅客坦言「我覺得還好」，沒那麼在意。

在中日關係緊張情況下，中國航空公司陸續停飛往返日本和中國的航班，機票被強制取消的案例接連發生。一名機票被取消的中國留學生向日媒抱怨，「受到的影響肯定是很多的，畢竟很多人在規劃酒店、機票和之後的行程，都要因為它們的更改而被迫更改，也是一個不小的成本。」

這名留學生認為，「這些政治的關係，不應該放在我們正常民眾的這些航線往來上」；日媒認為，中國針對日本採取的對抗措施，也已經影響到了中國民眾的生活。

