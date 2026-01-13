中國留學生幫你遠端指導考試！繼筑波大學之後，早稻田也因「多益作弊醜聞」開鍘研究生

日本頂尖學府之一的早稻田大學（Waseda University），13日對外宣布，針對震驚當地輿論的多益（TOEIC）英語檢定舞弊案，校方已撤銷5名研究生的入學資格。據了解，這些被剝奪資格的學生，被發現在入學考試期間所提交的多益成績單，如今因為舞弊被測驗機構判定無效，因此才遭到撤銷入學資格。

《產經新聞》報導指出，早稻田校方特別說明，「撤銷入學」處分與一般的除籍（退學）大不同，這舉代表該名學生不存在入學紀錄，處分極為嚴重。除了撤銷5名已入學研究生資格外，早大同時還取消3名「已錄取未報到」考生資格。

除此之外，校方在擴大進行查核後，竟赫然發現曾多達44名、過去參與過大學部或研究所考試，但未被錄取的考生，也與本次英文檢定舞弊有關。其中一人是現役大學部學生，隨即遭到「無限期停課」的嚴厲處分。

根據警視廳進行的調查顯示，此案背後與組織精密的跨國作弊集團有關。其手法是由一名被稱為「解題者」的中國籍男子，他同時也是京都大學研究生，在多益考試現場外，利用口罩內藏的小型無線麥克風，將解答同步傳遞給其他同場應試的集團成員或客戶。

中國籍京都大學研究生被指控，利用無線電協助日本學生在多益考試作弊拿高分。（翻攝自TBS新聞影片）

為了確保作弊成功率，集團甚至利用虛假地址申請報名，讓客戶能集中在特定的考試會場，以便集體操作和提供解答服務。隨著醜聞曝光，負責營運多益考試的「國際商業溝通協會」（IIBC）在徹查後宣布，判定2023年5月至2025年6月期間，參加TOEIC測驗的803名考生成績全數無效。這些考生，大多都是想利用這個成績單，申請日本頂尖大學的推薦入學或研究所考試。

名校連鎖效應

此次多益舞弊案影響相當深遠，不只早稻田大學中鏢，包含筑波大學、東京理科大學等名校，也相繼宣布撤銷涉案考生的入學或錄取資格，其中筑波大學已於2025年底，宣告撤銷1名研究生的入學許可。

此事件引發日本教育界對「過度依賴外部英語檢定」的反思，專家指出，許多名校在入學審查時，將多益成績視為重要指標，卻因此讓非法仲介有機可乘。面對這個弊案，早大校方強調，未來將進一步強化嚴格入學審查，杜絕各類潛在舞弊行為，以維護學術環境的公平與公正。

