中國留學生赴日半年400萬！街訪自爆找陪酒

[NOWnews今日新聞] 日本人氣街訪節目「月曜夜未央」曾訪問過許多中國留學生，不過原本主題「為什麼來日本」，卻在中國學生聊到生活開銷時徹底走偏，幾位年輕學生脫口說出數字讓記者和主持人都震驚。

日本街訪節目「月曜夜未央」（月曜から夜ふかし）曾採訪過許多在日中國留學生，2024年1月的「中國留學生調查」特輯近日又在網路上引發熱議。

綜合微信公眾號「東京在線」、港媒香港01報導， 其中一名染金髮的中國女留學生分享，自己戴著的耳機要價10萬日圓（約新台幣2萬日圓），但她根本不聽音樂，只是把耳機當裝飾品。她也坦言，是用媽媽給的錢買的，每個月媽媽大概會給她70萬日圓（約新台幣14萬元）的生活費。主持人松子聽到後，直呼對中國人的財富感到震驚，字幕也打上一句「可怕的中國錢」。

另一名戴口罩的男學生介紹，自己住的地方房租一個月20萬元（約新台幣4萬元），生活費是家人給的，一個月大約40萬元日圓（約新台幣8萬元）。

一名捲髮的男學生說，每個月的生活費大約50萬日圓（約新台幣10萬元），但光是伙食費就要25萬日圓（約新台幣5萬元），相當於日本大學畢業生的平均月薪。

一名男學生分享，自己來日本一年半，包括學費、生活費，花了大約2000萬日圓（約新台幣400萬元），平均每個月開銷在60萬日圓（約新台幣12萬元）左右；他也帶記者參觀租在東京池袋、裝修不錯的一居室，每月房租16萬日圓（約新台幣3.19萬元）。

更離譜的是，被問到為什麼會來日本時，這位男學生竟說，「因為沒錢，所以只能來日本」。

還有其他中國留學生爆料，有不少中國人來讀書，父母直接在品川區買高級公寓，房價大約1億日圓（約新台幣2000萬元）；還有男學生自爆，花費最貴的是去歌舞伎町找兔女郎陪酒，「兩小時大約7.5萬日圓（約新台幣1.5萬元）」，還曾去過泡泡浴消費。

▲日本街訪節目「月曜夜未央」訪問幾名中國留學生，靠父母提供的高額生活費讓主持人都震驚。（圖／翻攝自B站）

日本學生支援機構數據顯示，2022年國際學生人數為23.1萬元，其中幾乎有一半、約10.3萬人來自中國。東京大學、早稻田大學、慶義義塾大學的國際學生中，中國學生也是數量最多。

