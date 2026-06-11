中國異議人士紐約當面嗆聲鄭麗文！高喊「擁抱共產黨，台灣變香港」 現場一度混亂

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紐約一場原本聚焦兩岸關係的座談會，最後卻被一名來自中國的異議人士打斷。

中國國民黨主席鄭麗文美東時間8日在紐約出席亞洲協會（Asia Society）座談會時，談及日前與中國國家主席習近平會面的經驗，並表示習近平理解台灣人民選擇不同社會制度的現況。不過，在現場提問環節，一名自稱來自中國大陸的男子突然起身發言，質疑鄭麗文對中共的看法，現場氣氛瞬間緊張。

根據現場流出的影片，這名男子當眾表示，習近平之所以準備對台灣動武，正是因為台灣是民主社會，而中國是一個獨裁體制。他更直接批評「習近平是一個獨裁者」，並質疑鄭麗文對北京當局的判斷。

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發言過程中，男子脫下外套，露出背後印有「擁抱共產黨，台灣變香港」字樣的衣服，引發現場騷動。有與會人士高喊要求停止發言，也有人要求保安介入，最後男子遭工作人員帶離會場。

事件影片隨後在社群平台廣泛流傳，引發討論。支持者認為，這名來自中國的異議人士所提出的質疑，反映部分中國民主派人士對北京政權的真實看法；也有人認為，鄭麗文此行持續強調兩岸交流與和平，卻在海外遭遇來自中國人的公開挑戰，格外具有政治象徵意義。

值得注意的是，該名男子在場外受訪時進一步表示，中共之所以視台灣為威脅，不只是地緣政治問題，而是民主制度本身會讓中國人民看見另一種可能性。他認為，台灣的存在，正是北京最不願面對的現實之一。

這場原本聚焦鄭麗文訪美行程的座談會，最終留下最受關注的畫面，不是台上的演講內容，而是一名來自中國的異議人士，在紐約公開舉起「擁抱共產黨，台灣變香港」的抗議訊息。

而這句話，也迅速成為整場活動最具傳播力的政治註腳。

（圖片來源：八炯Threads）

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