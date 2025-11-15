中國當局接力罵日本！2細節曝已做反制準備

▲日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引發中日高度緊張。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國強烈不滿，外交部及駐外使館、國防部、國台辦及官媒連日抨擊。中國《央視》旗下自媒體「玉淵譚天」分析中國官方近日的發言，強調「中方已做好對日實質反制準備」。

玉淵譚天15日發表「中方已做好對日實質反制準備」文章，「針對高市早苗的露骨挑釁言論，我們的忍耐，是有限度的」。

文章指出，中國外交部副部長13日「奉示」召見日本駐華大使提出嚴正交涉，官方14日凌晨發布消息；同日下午，外交部發言人三問日方近期軍事安全動向；同一時間，國防部發言人也正告日方，若膽敢鋌而走險必將碰得頭破血流；當天晚上，中國駐日本大使館也發佈消息，中國駐日本大使吳江浩奉示約見日本外務事務次官船越健裕；15日，中共《解放軍報》以「鈞聲」的名義發表署名文章「日本膽敢武力介入台海局勢必遭迎頭痛擊」。

廣告 廣告

「玉淵譚天」指出，在抗日戰爭80週年的背景下，高市早苗的言論性質更顯惡劣，「中方的表態，已經從前幾天的『敦促日方立即停止干涉中國內政』，到如今的『否則一切後果必須由日方承擔』」。

文章也分析，「奉示」一詞在外交上並不常見，此次更是在中日之間首次出現，且奉示的層級是副部級官員。高市早苗作為日本政府首腦，公開發表涉台武力威脅言論，這是1945年日本戰敗以來所未曾有過的嚴重挑釁。面對日方的挑釁，中方傳遞的警示意味也更重。

中國國際問題研究院日本問題專家項昊宇表示，「奉示」指處理上級交辦事項，意味著是直接代表更高層級表達立場。換句話說，這是中國的國家意志，背後代表的，是14億中國人民。高市早苗需要明白，中國人民是惹不得的，惹翻了，是不好辦的。

南開大學日本研究院專家丁諾舟也分析，國台辦、國防部、外交部等部門合力發聲，本身就是一種態度。這表明這次事件已經超越一般的外交爭端。中方已將高市言論定性為觸及民族尊嚴與國家核心利益的重大原則問題，日方必須反思糾錯，沒有任何含糊的餘地。

玉淵譚天進一步指出，在中方的回應中，有兩個表述「一切後果必須由日方承擔」和「必將予以迎頭痛擊」。其中「迎頭痛擊」也是首次出現在中日外交場合中。這些表述，傳遞出中方已做好實質反制準備的信號。

丁諾舟解釋，「一切後果」指符合國際法和國際慣例的任何行動。其次是暫停與日本在經濟、外交、軍事等層面的政府間交流。

項昊宇則指出，「迎頭痛擊」不僅是一個外交辭令，也具有明確的軍事意涵。中國外交部與國防部在原則性問題上，都曾使用這一措辭。文章也批評，日本自衛隊近期考慮恢復軍隊時期的軍階用語，打破淡化軍事色彩的慣例，而多份軍力報告都提到要與中國打潛艇戰，日本政客要問問遼寧艦、福建艦，「到那時候，高市早苗會直觀感受到，什麼叫做迎頭痛擊。」

文章也提到，中方回應都有提到「今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」的背景，指稱日方的行徑，是在威脅東亞地區的和平，是在挑戰二戰後的國際秩序。這幾天也不只中國對日本感到不滿，俄羅斯、韓國等周邊國家也有公開批評和戒備。

文章最後表示，中國與日本的此輪交涉，不僅僅是對日方的嚴正警告，更是面向國際社會的一次秩序捍衛，「再次正告日方某些人，別活在狂妄自大的夢裡！還是撒泡尿照照自己幾斤幾兩吧。中國和日本都有類似的俗語：『不作不死』。有些事，是不能作的！」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

館長猛料燒到中國！警告台日站一起「10000%被打」引微博熱議

中國旅客不甩警告爽飛大阪「對政治沒興趣」網一面倒吐真相

中國要公民「別去日本」意外掀歡呼！林氏璧：台灣朋友會補上