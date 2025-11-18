中國當紅男星演男主「40集僅出現2.5hrs」 鏡頭刪光「粉絲要劇組公開原始素材」

丁禹兮演男主「40集僅出現2.5hrs」。（翻攝自丁禹兮微博）

中國演員丁禹兮過去曾演出《傳聞中的陳芊芊》、《永夜星河》、《清平樂》等劇，可算是中國相當知名的演員，近期，他於新劇《山河枕》中飾演鎮國侯府「衛家」的七少爺衞韞，沒想到粉絲統計出他在全劇中僅有效鏡頭時長僅佔不到9％，約為2個多小時，讓粉絲憤怒炎上，還衝上熱搜榜。

丁禹兮演男主「佔比爭議」 單集最低時長僅45秒

有網友於社群媒體微博發文指出，丁禹兮在《山河枕》中的佔比爭議，該劇總長度27小時24分鐘（含片頭片尾），丁禹兮露臉有效鏡頭僅2小時27分鐘，佔比不到9%。且單集最低時長出現在第29集，僅45秒（佔1.83%）；平均單集出場時長約3分42秒。

網友更提到，丁禹兮「拍攝投入與成片成反差」，丁禹兮進組拍攝4個月，完成461場戲、涉及264.5頁劇本，但成片內容嚴重縮水。拍攝期間經歷中暑、手掌被道具箭射穿縫6針、零下環境長時間拍攝導致肢體麻痺等意外。

付出與回報失衡！ 粉絲要求劇組「公開原始素材」

據了解，丁禹兮粉絲投入約人民幣600萬（約台幣2,634萬）用於雲端包場及角色推廣，但戲份刪減引發「付出與回報失衡」的質疑。網友更質疑有有「主演詐騙」和「陰陽劇本」操作，即利用男主角知名度吸引流量，實際捧其他角色。

丁禹兮的粉絲除了要求「劇方公開原始素材」也紛紛怒轟，「出鏡時間少得可憐，還要求男主角撐起整部劇，我已經無法用語言來表達這種煩躁了」「對不起丁禹兮辛辛苦苦拍的4個月」「刪和整你對得起丁禹兮和丁禹兮的海棠嗎」。

