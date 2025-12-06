中國疑冒名台灣參加越南選美 專家揭「食髓知味」慣犯！

論壇中心／綜合報導

越南胡志明市日前舉辦2025「Miss Cosmo」選美比賽，爆出參賽者假冒台灣參加，還宣稱來自「中國台灣」，但台灣小姐黃韻霏指出，台灣沒有派人去，原本討論可能派自己去，但報名費臨時被加價就沒出賽。政治學博士王智盛表示，中國想在選美圈吃台灣的豆腐，就可以把台灣變成中國的一部分。

王智盛在《台灣向前行》節目中指出，其實去年（2024）就有類似的狀況了，去年在泰國曼谷舉辦「萬國小姐」選美比賽，也有一名參賽佳麗陳雨函自稱來自台灣，但她開口講話竟出現一口流利的捲舌音，用詞全都是中國用語、自稱中國台灣，台灣選美國際執行總監也對此公開說明，沒有派人參加這個比賽。今年中國「食髓知味」，如果台灣不派人參賽，就可以派一個「假裝是台灣人」。

王智盛表示，過去台灣其實是光明正大、名門正派地去參加選美比賽，最有名的就是國民黨前主席連戰的夫人連方瑀，她拿下第三屆中國小姐的冠軍，而一旦拿下冠軍之後，就可以代表中華民國台灣去參加環球小姐、世界小姐、國際小姐等比賽，如果台灣小姐黃韻霏要參加國際選美賽事，也會用代表台灣的名義出賽，就看這個比賽本身是接受用Chinese Taipei、台灣或是ROC的名義，但絕對不會接受有任何一個選美比賽是用「Taiwan China」，如果有這樣的比賽，相信台灣的選美協會也不願意派選手去，被這樣子矮化。

原文出處：中國疑冒名台灣參加越南選美 專家：去年也假冒「食髓知味吃台灣豆腐」！

