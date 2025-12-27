中國疑將民用商船改裝為「火力艦」！成本低可迅速量產 專家：川普級戰艦已過時

中國疑似正在測試將民用商船，快速轉化為軍事作戰平台的能力。（圖／翻攝自Facebook／新‧二七部隊 New 27 Brigade）

數張在上海拍攝的貨櫃船影像近日於網路上瘋傳，畫面中可見大量軍事裝備直接安裝於標準貨櫃之上，包含垂直發射系統、旋轉式相位陣列雷達、超視距雷達、近迫武器系統與誘餌發射器，引發外界高度關注中國是否正在測試將民用商船，快速轉化為軍事作戰平台的能力。

據《南華早報》報導，根據影像分析，這艘貨船的武裝配置是1種模組化、可快速部署的臨時性改裝方案，其目的似乎在於驗證將商用貨船，轉變為火力強大的水面作戰艦艇的可行性。

雖然照片的實際拍攝時間尚未獲得確認，但地點已被辨識為位於上海的滬東中華造船廠（Hudong-Zhonghua Shipbuilding）船塢，該處也是四川號076型兩棲攻擊艦（Sichuan Type 076 amphibious assault ship）的建造地點，而該艦很可能已於本月完成第2次海試。

其中1張照片顯示，這艘貨船停泊在四川號附近。其他照片則顯示，貨船上的多個貨櫃印有「中華民族海洋復興與人類海洋命運共同體計畫」的字樣。目前尚無北京官方文件提及「中華民族海洋復興」這一口號，儘管中國正推動成為「海洋強國」。該標語的另一部分，則被視為中國國家主席習近平所提出「人類命運共同體」理念，在海洋領域的延伸。

由於缺乏官方確認與進一步細節，部分社群媒體使用者質疑，這些影像是否真的反映實際的艦艇改裝行動，甚至推測可能只是電影拍攝場景。然而，這些照片仍在軍事評論圈內引發大量揣測，聚焦於北京是否具備將民用船舶迅速轉為軍事用途的能力。

退役中國人民解放軍上校、軍事評論員岳剛表示，照片中的貨船看起來搭載的是「模組化貨櫃式武器系統」。若屬實，這將成為「貨櫃化武器系統的實際驗證平台，即1種模組化、可快速部署的海上火力單元，具備改裝成本低、可迅速大量生產，並適用於高消耗型戰爭場景的特性。」

岳剛指出，美國與俄羅斯都曾在此類武器系統上累積實際運用經驗，而商船通常只會在戰時被暫時轉換為「火力平台」。他補充，這樣的操作可釋放巨大的國防潛力，「利用中國完整的造船實力，實踐其獨特的海上人民戰爭戰略。」

香港戰略學會主席、軍事評論員梁國樑則表示，照片中的船艦可能是1種以商用貨船船體為基礎、採模組化設計的實驗性「火力艦」（Arsenal ship，亦稱「武庫艦」，是1種概念性的海上飛彈發射平台）原型。

他指出：「如果成功，這將遠優於過去將商船改裝為軍用艦艇的傳統方式，那種方式既麻煩又昂貴。模組化改裝速度更快、可擴展性更高，若再結合人工智慧指揮系統（AI-enabled command system），便利性將大幅提升。」

新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University）拉惹勒南國際研究學院（S. Rajaratnam School of International Studies）資深研究員許瑞麟（Collin Koh）表示，透過地理定位的衛星影像顯示，至少該船本身「確實存在」，而船上的模組「看起來也相當真實，儘管不排除可能只是模型。」

他認為：「我傾向將此視為北京非對稱戰略的另一個面向，目的在於削弱美國及其盟友的軍事優勢。與其建造更多正規軍艦，不如在大量商用船舶上搭載多樣化的任務模組，包括動能武器，以最大化整體潛力。」許瑞麟指出，這類原型若被廣泛擴散，將不再僅限於正規海軍使用，並可能對國際航運產生影響。

許瑞麟與梁國樑皆表示，若上述針對這艘疑似改裝商船的分析被證實屬實，外界對美國總統川普（Donald Trump）最新提出的軍艦計畫，勢必會提出更多質疑。

川普於22日宣布推出1個全新級別的海軍戰艦。根據他的說法，這些「川普級」（Trump-class）戰艦將更大、更快，且「火力強大百倍」，預期將成為他所謂「黃金艦隊」（Golden Fleet）擴張計畫的核心，以鞏固美國的海上霸權。然而，專家指出，該計畫在成本與造船能力方面面臨嚴峻挑戰。

梁國樑針對上海貨船分析：「你只需要在和平時期建造並儲存所有模組，等到戰爭需要時，依任務快速堆疊部署即可。這可能是1種在戰時迅速擴充艦隊規模且極具成本效益的方式，遠勝於昂貴且已顯過時的川普級戰艦。」

據報導，中國民用商船近年已參與解放軍的作戰演習。去年8月，隸屬渤海鐵路輪渡（Bohai Train Ferry）的7艘滾裝船（roll-on/roll-off）在渤海偏離原有航線，即是1例。

據悉，滾裝船專為運輸車輛與鐵路車廂等帶輪貨物而設計，可透過自身輪胎或運輸車輛完成裝卸。這種設計省去將車輛吊入船艙的繁瑣流程，不僅提升裝卸效率，也降低車輛受損風險。

對此，中華民國國軍去年便在年度漢光演習（Han Kuang exercise）中納入新的演練科目，試圖因應來自中國大陸滾裝船的潛在威脅。

