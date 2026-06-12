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即時中心／温芸萱報導

近日有媒體報導稱，非洲友邦史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Dlamini）正推動與中國建交，引發外界關注台史邦交是否生變。不過外交部已出面澄清，強調相關傳聞並非事實。同時，外交部政務次長吳志中今（12）日受訪也表示，台灣與史瓦帝尼關係穩定；至於斷交傳聞背後是否有中國因素，吳志中直言「我強烈懷疑有」。

斷交謠言滿天飛？外交部火速闢謠：台史邦交穩定

吳志中今日受訪表示，台灣與史瓦帝尼的關係相當穩定，總統賴清德及外交部長林佳龍日前才訪問史瓦帝尼，雙方互動密切。他指出，目前台灣與史瓦帝尼正推動多項合作計畫，涵蓋經濟與發展等領域，因此外交部對雙邊邦交關係「非常有信心」。

吳志中點名中國黑手？直言「強烈懷疑」背後有人操作

針對此次斷交傳聞背後是否有中國的手筆，吳志中直言「我強烈懷疑有」。他認為，台灣目前正與史瓦帝尼積極推展多項經濟合作，且合作規模持續擴大，對中國而言並非樂見的發展。

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吳志中直言，中國試圖破壞台灣與任何國家的邦交關係及經濟合作關係，「都是有可能的」，而這也是外交部長期面對的挑戰。他強調，台灣越能融入國際關係架構就越安全；反之，若被歸類為中國的內部事務，處境就會更加危險。

最後，吳志中強調，包含統獨等議題在內，若讓國際社會將台灣問題視為中國的「家務事」，將不利於台灣的國際處境，因此台灣必須持續深化與友邦及民主夥伴的合作關係，鞏固國際支持力量。

原文出處：快新聞／中國疑為「台史斷交」傳聞黑手？吳志中：強烈懷疑北京介入

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