中國疑開發卡車電磁彈射系統 助重型無人機陸基發射、增作戰靈活

美國軍事媒體報導，在中國上海滬東中華造船廠附近，發現疑似卡車電磁彈射模組系統。 圖：翻攝「X」@Hurin92

[Newtalk新聞] 美國軍事媒體《The War Zone》報導，在中國上海滬東中華造船廠附近被人捕捉到「特殊畫面」，「至少」4輛8輪卡車沿碼頭排列，後方搭載類似FH-97型無人機，疑似形成模組化電磁彈射系統，以利在無跑道地區發射重達2噸以上的無人機，提升解放軍（PLA）在高原、沙漠邊境地帶或太平洋島鏈的作戰能力。

圖像顯示，多輛卡車組成連續平台，配備複雜電氣系統，卡車上設有暴露電線及圓柱形鼓狀物，可能用於獨立懸吊系統以確保發射平台自調平穩；無人機機鼻裝有彈射桿與滑梭固定裝置。顯示可能是將航艦上的電磁彈射技術（EMALS）以陸基移動操作平台使用。根據了解，中國有科技公司提出類似10輪模組化系統概念，提供150千牛頓推力，發射2.2噸無人機；軌道長度可以拼接方式擴展至65至196英尺。

廣告 廣告

專家分析，這個疑似卡車電磁彈射模組系統，既可以是無人機運輸工具，又能成為無人機發射平台。相較於過去使用的發射器，可發射更大型的無人機；且電磁彈射有重置時間短、發射速率高等優點，有利於分散部署以提高生存性。若以開放思考，這些裝備可用於新疆沙漠地帶、中印高原邊境，減少對傳統機場依賴。甚至由民用貨輪搭載或部署佔領島嶼，形成意料外的「奇兵」。

目前並無證據顯示這個疑似卡車電磁彈射模組系統已通過測試納入解放軍編裝，但專家認為其出現於造船廠可能與076型兩棲攻擊艦或「中達79」貨船整合測試相關。專家指出，這項創新可縮短無人機轉場時間，提升持久作戰效能，只是目前不確知其實際效能，譬如發射後回收，是必須回到陸基基地？或是利用降落傘、捕捉網？都將可能影響其遠距投射能力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國海軍威脅擴大 055搭載「鷹擊-20」高超音速反艦導彈傳成功試射定型

楊宏基觀點》美國「黃金艦隊」計畫對軍力、時程、數量與費用對海上霸權影響評析

美國軍事媒體報導，在中國上海滬東中華造船廠附近，發現疑似卡車電磁彈射模組系統。搭載類似FH-97型無人機，機鼻裝有彈射桿與滑梭固定裝置。 圖：翻攝「X」@Hurin92