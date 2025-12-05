中國疑「冒名台灣」參加越南選美 正牌小姐：根本沒派人

記者岩祐安、粘菀瑄／台北報導

2025 Miss Cosmo選美比賽本月20日將在越南胡志明市登場，卻傳出有佳麗疑似冒充台灣人，宣稱來自「中國台灣」，讓正牌台灣小姐超傻眼，指出台灣根本沒有派人參賽，還指出，這已經不是中國第一次出奧步。

冒牌台灣小姐熊汶瑄。

遭控冒名台灣小姐熊文瑄：「文瑄熊，MISS COSMO，Taiwan China。」

披著「中國台灣」背帶上場，宣稱代表台灣參賽2025 Miss Cosmo選美比賽，在越南胡志明市登場，但被揪出小姐你哪位？

台灣小姐黃韻霏：「這幾天開始賽場的時候，我們發現居然不是台灣的佳麗，然後我就覺得有點傻眼，怎麼又是這樣子。」

消息一出，正牌台灣小姐超傻眼，在社群發文指出，原本打算派她參賽，但因為臨時加價報名費，所以台灣放棄出賽，怎麼一回頭就被別人冒名。

正牌台灣小姐傻眼發文。

台灣小姐黃韻霏：「（據了解主辦）他們很有誠意希望台灣參賽，他們主辦方會吸收參賽金，但是因為澳門的經紀公司希望派出他們的選手去參加，所以（澳門）他們出雙倍。」

熊小姐究竟是何方神聖？攤開官方11月20日發文，明明介紹文上寫的是Chinese Taipei，甚至附上台灣國旗，11月23日貼文連製圖都有台灣國旗襯底，怎麼到了比賽當天卻是叫做Taiwan China，而熊文瑄連自介上都放上中國國旗，私訊她並未取得回應。

中國經紀公司用加價奧步。

而2024年時，中國武漢武漢DS模特，還曾經恭喜過熊文瑄在環球小姐中國區大賽中，榮獲湖北賽區第二名，也讓熊文瑄的實際身分引發關注。

熊汶瑄曾獲得環球小姐中國區名次。

台灣小姐黃韻霏：「像今年的MISS GRAND，他們也是好像北京人，那個叫做陳鑫雅，然後去年的MISS GRAND也是這樣，但是我剛剛才聽說，去年的MISS COSMO也是，也不是台灣人。」

台灣小姐團隊軟性外交為台灣爭光，但中國卻多次冒名台灣參賽，甚至透過「加價」奧步取得台灣參賽權，想方設法在世界各國吃台灣豆腐，惡劣行為恐怕只會加深台灣民眾激烈反彈。

