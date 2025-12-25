中國痛斥日本擴大防衛預算 指日本可能再發動珍珠港事變

2025年12月9日，中國與俄羅斯15架軍機舉行第10次聯合空中戰略巡航，日本防衛省統合幕僚監部公布相關資訊，指兩國示威意圖明顯。翻攝自小泉進次郎X@shinjirokoiz



中國國防部週四（25日）下午舉行例行記者會，北京當局對於日本首相高市早苗的「台灣有事」發言依舊怒不可遏。中國國防部指控日本「對軍國主義招魂」，日本朝太空防衛的發展行為，有可能發動「太空珍珠港」事變。

「擔心日本發動太空珍珠港事件不足為奇」

在週四下午，中國國防部發言人張曉剛大校，針對日本計畫2026年把航空自衛隊整建為航空宇宙自衛隊說：「日方肆無忌憚地發展干擾他國衛星技術，加速推動太空武器化戰場化，刺激太空軍備競賽，這是極其危險的，也是不得人心的。」

他進一步罵說：「聯想到日本軍國主義陰險狡詐，搞背刺偷襲的歷史，日方現在又推行進攻性太空政策，人們擔憂『太空珍珠港』事件可能重現也就不足為奇了。」

而針對據報導日本2026年度的國防預算規模可能達9兆日圓，再創歷史新高，並發展遠程打擊能力與太空作戰能力，張曉剛更是加以痛斥，質問日本是否在復甦軍國主義，違反第二次世界大戰結束建立的國際秩序。

張曉剛說：「眾所周知，《波茨坦公告》明確必須毫不留情永久鏟除日本軍國主義及其土壤，只有從政治和法律上限制日本戰爭權，從思想上消除日本戰爭根源，才能建立和平、安全與正義的新秩序。日本應完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業。」

他說：「日本卻公然背棄國際法義務，違背自身憲法規定和政治承諾，大幅提升防衛預算，擴軍備戰，信譽何在，意欲何為？」

中國：日本增強軍事力量是對軍國主義招魂，中方沒有對日本構成威脅

針對日本將在包括離台最近的石垣島在內的南西諸島，部署雷達與飛彈，張曉剛說：「近年來，日本千方百計推進『再軍事化』，在擴軍備武道路上狂飆突進，復活軍國主義警兆愈發顯著。為掩蓋不軌圖謀，日本常常拿中國說事，此前高市首相就涉台問題發表錯誤言論。」

2025年12月9日，中國與俄羅斯15架軍機舉行第10次聯合空中戰略巡航，日本防衛省統合幕僚監部公布相關資訊，指兩國示威意圖明顯。翻攝自小泉進次郎X@shinjirokoiz

他反駁日本的中國國防威脅論說：「中國國防支出合理適度，占國內生產總值比重低於世界平均水平；中國軍隊在相關海域行動符合國際法和國際實踐，不容任何干擾挑釁。我們敦促日方停止虛假敘事，停止對中方搞針對性部署。」

張曉剛直接指控日本政府說：「日本政府未能徹底清算軍國主義，右翼勢力從未真心反省侵略歷史，也從未正視其對亞洲乃至世界人民犯下的滔天罪行，妄圖復活軍國主義，為禍人間。」

他說，若是對日本「軍國主義除惡不盡」，則「後患無情，姑息縱容必遭反噬」。他進一步說：「現在右翼勢力又扯下偽善面目鼓吹擁核……這是對戰後國際秩序與核不擴散體系的公然挑釁……我們呼籲所有愛好和平的國家和人們行動起來，堅決遏阻日本右翼勢力為軍國主義招魂。」

